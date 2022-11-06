أداة جديدة لمكافحة الملاريا.. علاج واعد بالأجسام المضادة

وجدت أبحاث حديثة أجريت على عقار تجريبي لمكافحة الملاريا أن الجرعة الواحدة منه تحمي البالغين من هذا المرض لعدة أشهر على الأقل.

تسببت الملاريا في وفاة أكثر من 620 ألف شخص في أفريقيا خلال عام 2020 ومرض 241 مليونًا، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.

وطرحت منظمة الصحة العالمية أول لقاح مرخص به لعلاج الملاريا للأطفال، لكنه فعال بنسبة 30% ويتطلب 4 جرعات للوقاية.

ما هو مرض الملاريا؟

ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن الملاريا مرض خطير ومميت في بعض الأحيان يسببه طفيلي يصيب عادة نوعًا معينًا من البعوض الذي يتغذى على البشر.

عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بالملاريا من ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة ومرض شبيه بالإنفلونزا، ورغم خطورة المرض فيمكن الوقاية منه.

هناك 4 أنواع من طفيليات الملاريا تصيب البشر: المتصورة المنجلية، المتصورة النشيطة، المتصورة البيضية، ومتصورة الملاريا.

غالبا تؤدي المتصورة المنجلية إلى التهابات شديدة، وإذا لم يتم علاجها على الفور فقد تؤدي إلى الوفاة.

يصاب الناس بالملاريا عن طريق لدغ بعوضة أنوفيليس معدية، أو تنتقل العدوى من خلال نقل الدم أو زرع الأعضاء أو الاستخدام المشترك للإبر أو الحقن الملوثة بالدم، أو من الأم إلى طفلها الذي لم يولد بعد قبل الولادة أو أثناءها.

على عكس الزكام أو الإنفلونزا، لا تنتقل الملاريا من شخص لآخر ولا يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لذا لا يمكنك الإصابة بالمرض من الاتصال العرضي مع الأشخاص المصابين بالملاريا، مثل الجلوس بجوارهم.

علاج واعد يكافح الملاريا

وجدت الأبحاث في أفريقيا أن جرعة لمرة واحدة من عقار تجريبي طورته الحكومة الأمريكية للبالغين يحمي من الملاريا لمدة 6 أشهر على الأقل، وهو أحدث نهج في مكافحة المرض الذي ينقله البعوض.

اختبرت الدراسة الجديدة نهجًا مختلفًا تمامًا، وهو إعطاء الأشخاص جرعة كبيرة من الأجسام المضادة لمكافحة الملاريا المصنوعة في المختبر بدلاً من الاعتماد على الجهاز المناعي لإنتاج ما يكفي من نفس حاصرات العدوى بعد التطعيم.

شمل البحث الجديد 330 بالغًا في مالي حصلوا على جرعة من جرعتين مختلفتين من الأجسام المضادة أو حقن وهمي، وتم اختبار جميع عدوى الملاريا كل أسبوعين لمدة 24 أسبوعًا وتم علاج أي شخص مريض.

نُشر البحث الذي أجراه باحثون في المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة في مجلة “نيو إنجلاند” الطبية قبل أيام، وتم تقديمه في اجتماع طبي في سياتل.

يعمل الجسم المضاد عن طريق كسر دورة حياة الطفيل الذي ينتشر عن طريق لدغات البعوض، ويستهدف الطفيليات غير الناضجة قبل أن تدخل الكبد حيث يمكن أن تنضج وتتكاثر، وتم تطويره من جسم مضاد مأخوذ من متطوع تلقى لقاح الملاريا.

تم الكشف عن العدوى عن طريق فحص الدم لدى 20 شخصًا حصلوا على جرعة أعلى، و39 شخصًا حصلوا على جرعة أقل و86 حصلوا على الدواء الوهمي.

ووفقا لموقع hindustantimes، كانت الجرعة الأعلى فعالة بنسبة 88% مقارنة بالعلاج الوهمي، بينما كانت الجرعة المنخفضة فعالة بنسبة 75%.

قد تستمر الحماية خلال عدة أشهر من موسم الملاريا، وتكمن الفكرة في استخدامه يومًا ما جنبًا إلى جنب مع طرق الوقاية من الملاريا الأخرى مثل حبوب الملاريا والناموسيات واللقاحات.

تكلفة العقار الجديد غير مؤكدة، لكن أحد التقديرات يشير إلى أنه يمكن إعطاء أجسام مضادة مصنوعة في المختبر مقابل أقل من 5 دولارات لكل طفل لكل موسم ملاريا.

وقالت الدكتورة جوانا ديلي، من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك والتي لم تشارك في الدراسة، إن الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر تستخدم لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية وفيروس كورونا. COVID-19.

وأضافت ديلي: “الخبر السار هو أن لدينا الآن علاجًا مناعيًا آخر لمحاولة السيطرة على الملاريا”.