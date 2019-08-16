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أدريان يضع ليفربول في ورطة بسبب مشجع – فيديو

منذ 3 ساعات

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مدن – أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن الحارس البديل أدريان قد يغيب عن مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا في ملعب “سانت ميريز”، ضمن منافسات الجولة الثانية لبريميرليج (2019-2020).

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الجمعة: “أدريان تعرض لإصابة بتورم في الكاحل من قبل أحد المشجعين، الذي اقتحم أرضية الملعب بعد نهاية السوبر الأوروبي”.

– (وكالات)

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