أدريان يضع ليفربول في ورطة بسبب مشجع – فيديو

مدن – أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن الحارس البديل أدريان قد يغيب عن مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا في ملعب “سانت ميريز”، ضمن منافسات الجولة الثانية لبريميرليج (2019-2020).

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الجمعة: “أدريان تعرض لإصابة بتورم في الكاحل من قبل أحد المشجعين، الذي اقتحم أرضية الملعب بعد نهاية السوبر الأوروبي”.

Jürgen Klopp has revealed #LFC will need to check on the fitness of @AdriSanMiguel ahead of tomorrow's game against @SouthamptonFC. https://t.co/WA5HkGC0Rr #SOULIV

— Liverpool FC (@LFC) August 16, 2019