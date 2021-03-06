“أدنيك” تشارك في الجلسة الافتراضية “الفضاء هو المستقبل”

أبوظبي- شاركت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) في جلسة افتراضية بعنوان “الفضاء هو المستقبل” بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، والتي جرى تنظيمها على هامش معرضي “آيدكس و”نافدكس”، ومؤتمر الدفاع الدولي 2021، وذلك بهدف المساهمة في إلهام الأجيال القادمة من الكفاءات الإماراتيّة، وتزويد الطلاب، من الراغبين بالعمل في قطاع الفضاء، بالرؤى والمعلومات التي تحفزهم على الاستمرار في المضي نحو هذا القطاع الطموح.

وتأتي مشاركة “أدنيك” في هذه الجلسة بالتزامن مع معرضي آيدكس ونافدكس، بالنظر إلى طبيعة العلاقة التي تجمع بين قطاعي الفضاء والدفاع، حيث تسعى الجلسة الافتراضية إلى رفع مستوى الاهتمام بهذا الموضوع، وتعزيز سبل التعاون الممكنة لإجراء الأبحاث والتطوير بين القطاعين. كما تحرص “أدنيك” على اغتنام هذه الفرصة لنقل المعرفة إلى الإمارات العربية المتحدة، ومواصلة بناء اقتصاد قائم على المعرفة، لمواصلة مسيرة النجاحات التي تحققها الدولة، وتميزها على خطى الخمسين عاماً المقبلة. ويتميز معرضا آيدكس ونافدكس بحضور قويّ في أبوظبي، وتحرص اللجنة العليا المنظمة لهما على أن تقدّم الندوة الإلكترونية الدعم لجيل الشباب، باعتبارهم يمثلون مستقبل هذه الدولة، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، تأتي هذه الندوة الافتراضية للحفاظ على استمرارية تبادل المعرفة والأفكار بين الجهات المشاركة، وسلطت الجلسة الضوء على العلوم الهندسية، لتزوّد جيل المستقبل بفرصة المشاركة في فهم واكتساب المزيد من الأفكار حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.