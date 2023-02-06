أدهم نابلسي يرزق بطفلته الأولى ويطلق عليها هذا الاسم

أعلن الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي عن استقباله لمولودته الأولى، وأطلق عليها اسم “ماسة”.

ونشر أدهم على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر صورة وهو يمسك يد ماسة حديثة الولادة، وعلق عليها، “الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه، الحمدلله الرزّاق الكريم، الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب، اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة”.

وأضاف، “اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتاً حسناً، اللهمّ لك الحمد والشّكر”.

{وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ}

الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه

الحمدلله الرزّاق الكريم

🌹الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات🌹



اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى "ماسة" 💎

اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا و اجعلها من الصالحات و أنبتها نباتاً حسناً



الحمدلله pic.twitter.com/qPrW0eLdpI — Adham Nabulsi (@AdhamNabulsi) February 5, 2023

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