آخر الأخبار حياتناحياتنافنون

أدهم نابلسي يرزق بطفلته الأولى ويطلق عليها هذا الاسم

11:18 ص2023-02-06
الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي
الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أعلن الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي عن استقباله لمولودته الأولى، وأطلق عليها اسم “ماسة”.

ونشر أدهم على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر صورة وهو يمسك يد ماسة حديثة الولادة، وعلق عليها، “الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه، الحمدلله الرزّاق الكريم، الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب، اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة”.

وأضاف، “اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتاً حسناً، اللهمّ لك الحمد والشّكر”.

اقرأ أيضاً:

أدهم نابلسي: وجدت سعادتي في الصلاة وأنا متزوج منذ 4 سنوات
11:18 ص2023-02-06
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock