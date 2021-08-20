أدوات تعزز من الإبداع وتحفز طاقة العقل

عمان- في حين أن بعض الناس لديهم ميل طبيعي للتفكير الإبداعي، يمكن لأي شخص تطوير تلك المهارة. أقدم لكم هنا الأدوات لتعزيز الإبداع وتحفيز طاقة العقل.

تحتوي أدمغتنا على شيء يشبه جهاز الحاسوب الذاتي، حيث يمتلك العقل البشري العديد من المراكز والقدرات لتخزين وإدارة المعلومات التي نتعلمها.

تتعامل ثلاثة أجزاء في الدماغ مع المعلومات التي نستقبلها:

الجزء الأولي: هذا هو نظام التشغيل الذي يساعدنا على بدء حياتنا منذ الولادة، حيث يحتوي هذا الجزء على 8 % من المعلومات التي تتضمن الوراثة والموهبة ونوعين من الخوف (الخوف من السقوط والخوف من الضجيج). الجزء النمطي: منذ بداية الحياة، نبدأ في التفاعل مع بيئتنا وبناء وتخزين المعلومات بناءً على ما نشاهده من أمهاتنا وآبائنا وأقربائنا ومجتمعنا، فضلاً عن حواسنا الخمس التي تساعدنا على إنشاء نظام معلوماتي يعتمد عليه معظم الناس لإدارة حياتهم وقراراتهم وخياراتهم وأفعالهم وردود أفعالهم بنسبة 88 %. الجزء الإبداعي: هو الجزء الذي يمكننا استخدامه لإنشاء مفاهيم وأفكار وصيغ جديدة تشكل 4 % من قدرتنا الدماغية.

غالبًا ما يشار إلى الإبداع على أنه “التفكير خارج الصندوق”، ولكن ما هذا الصندق الذي نتحدث عنه؟ الصندوق هو العقل “النمطي” الذي يحتوي على صيغ مضمنة جاهزة تمنع وتحد من استخدام الجزء الإبداعي من الدماغ.

إن المبدعين هم أولئك الذين يستخدمون الجزء الإبداعي من الدماغ، فالإبداع موهبة ومهارة. وتظهر الأبحاث أنه في سن السادسة أو السابعة؛ أي بنهاية الصف الأول في المدارس التقليدية وفي البيئات الثقافية البحتة، يفقد الأطفال حوالي %80 من إبداعهم الطبيعي ويبدؤون في اتباع نمط فكري معين. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأطفال يولدون مبدعين، حيث إن الأسئلة التي يطرحونها دائمًا والفضول الذي يظهرونه في الأعمار المبكرة هما علامتان على الإبداع، ولكن كثيرًا ما يلاقون الانتقاص والاستهزاء عندما يعكسون هذا الإبداع في أعمالهم ويحدّ من هذا الإبداع الطبيعي.

أدوات لتحفيز الإبداع