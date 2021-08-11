أدوات واستراتيجيات تستخدم عند اتخاذ القرارات أثناء الأزمات

عمان – تنشأ المخاوف والمعلومات الغامضة والرؤية المبهمة والأهداف المحتمل فشلها أثناء الأزمات، وتؤثر سلبًا في عملية صنع القرار، فهل لدينا الأدوات والاستراتيجيّات الصحيحة لاتخاذ القرارات؟

ما الأزمة؟

تعرف الأزمة بأنها أي عقبة تؤثر في تحقيق الأهداف، لذلك تشكل العقبة تحديًا. وفي معظم الحالات، يمكن الاعتماد على عدد من الحلول لإنهاء الأزمة. ولكن عندما تهمل الأزمة، فإنها تتحول إلى مخاطر، وتكون تلك المخاطر بمثابة تهديد مرتقب يؤثر في الإنجازات المستقبلية لتحقيق الأهداف.

وللحد من تلك المخاطر، نحتاج لإجراءات رقابية للتعامل معها، لأنه إن لم نتعامل معها بالطريقة المطلوبة، فسينتهي المطاف بأزمة كبيرة تفوق قدراتنا على التحمل. ومن أجل ذلك، نحن بحاجة ملحة إلى تعلم مهارات إدارة الأزمات للسيطرة على الأزمة. وتعد مهارة اتخاذ القرار من أهم الإجراءات الإدارية لإدارة الأزمات.

خطوات اتخاذ القرار:

– صنع القرار: نحدد في هذه الخطوة القرار الذي يتوجب علينا اتخاذه. ونحتاج في هذه الخطوة إلى البيانات والمعلومات والمعرفة الواسعة للمساعدة في الوصول إلى القرار الصحيح. تتأثر هذه الخطوة سلبًا عندما تكون المعلومات خاطئة أو ناقصة، أو كليهما في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى صنع قرار خاطئ.

– اتخاذ القرار: يجب على الشخص المسؤول القيام بهذه الخطوة بنفسه لأنها تتطلب الشجاعة والسرعة والدّقة. إن تأخير هذه الخطوة – تحديدًا في أوقات الأزمات – سيؤثر سلبًا في القرار.

– تنفيذ القرار: هذه الخطوة هي الأهم للسيطرة على الأزمة وإدارتها. تحتاج هذه الخطوة إلى أشخاص أكفاء بحوزتهم الموارد اللازمة للبت في قرار التنفيذ، منها المواد والآلات والأموال والتكنولوجيا وأي لوجستيات أخرى.

أدوات فعالة لاتخاذ القرارات:

– وضع جميع العوامل في عين الاعتبار: لضمان توفر المعلومات الصحيحة والكاملة، يجب اتخاذ بعض التدابير والإجراءات للحصول على المعلومات من مصادر وخبراء موثوقين. هذه الأداة هي الأهم لأن الأدوات الأخرى ستصبح فعالة بمجرد تطبيق هذه الأداة على نحو صحيح.

– معرفة ما هو إيجابي وسلبي ومثير للاهتمام: اتخاذ القرار يتطلب منا التفكير في ثلاث قضايا رئيسة مهمة:

ما هو إيجابي: ما مزايا هذا

القرار في إدارة هذه الأزمة؟

ما هو سلبي: ما السلبيات المحتملة لهذا القرار؟

ما هو مثير للاهتمام: هل توجد نقاط مثيرة للاهتمام يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا القرار؟

إن كان تأثير ما هو إيجابي ومثير للاهتمام يفوق ما هو سلبي، فيجب اتخاذ القرار.

3. معرفة عواقب وتبعات القرار: علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العواقب المترتبة على هذا القرار، سواءً على المدى القصير أم المتوسط أم الطويل. وبمجرد أن تكون العواقب على المدى الطويل إيجابية ومستدامة من حيث التأثير، حينها يمكننا المضي قدمًا والتصرف بناء على القرار.

– تحديد رأس قائمة الأولويات: من المهم تقييم الوضع في الأزمة للتركيز على المواقف التي تحتل رأس قائمة الأولويات.

– النظر في البدائل والإمكانيات والخيارات: علينا مناقشة عدة بدائل أخرى لإدارة الأزمة، كما تقع على عاتقنا مسؤولية دراسة إمكانيات النجاح في تنفيذ البدائل المختلفة. بعد ذلك نحدد أفضل الخيارات التي يجب أن تستوفي المعايير الآتية:

– أقل تكلفة لتنفيذ الاستراتيجية.

– السرعة في التنفيذ.

– الجودة الفضلى للمخرجات.

– التأثيرات المستدامة.

– توفر الموارد للتنفيذ.

– سهولة التنفيذ.

– معرفة الأهداف والغايات: توفر الأهداف يعطي إحساسًا بالتّنظيم وعدم الضياع لأن الأهداف ستكون بمثابة مبادئ إرشادية. يقال عن الأهداف إنها غايات عندما تصبح أكثر تحديدًا. كما أن الغايات أكثر دقة من الأهداف، وتكتب بعبارات سهلة الفهم والملاحظة والقياس.

– وضع وجهات النظر الأخرى في عين الاعتبار: قبل اتخاذ القرار النهائي، علينا أن نضع في اعتبارنا تأثير القرار في جميع الأطراف المتعلقة به حتى لا تدار الأزمة من منظور واحد، لأن ذلك يؤدي إلى تجاهل وجهات نظر الأطراف المتعلقة بالقرار.

نجاحنا في إدارة الأزمة بفعالية يدل على أننا قادرين على التعامل مع أزمات مستقبلية أخرى.

كتب: الدكتور طارق رشيد

مستشار ومدرب دولي