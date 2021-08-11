“أدوية الحكمة” تجدد شراكتها الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية

عمّان- الغد- جدّدت “شركة أدوية الحكمة” شراكتها الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية للعام السابع على التوالي، من خلال كفالة الشركة لجزء من المصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرى الأطفال SOS الأردنية.

وأعربت السيدة نانسي أفرام، مديرة تطوير التبرعات والإتصال في الجمعية، عن اعتزازها بهذه الشراكة وتقديرها لـ “شركة أدوية الحكمة” على دعمها المتواصل، وأهمية استمرار هذه الشراكة المميزة، التي تمكّن الجمعية من مواصلة تقديم خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري.

بدورها، قالت هنا دروزة رمضان: “إن الرسالة التي تقوم عليها “شركة أدوية الحكمة” هي رسالة إنسانية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد بشكل عام، وهو ما نطمح إلى تحقيقه ليس فقط من خلال تقديم أدوية عالية الجودة في متناول اليد، إنما أيضًا من خلال تقديم برامج مسؤولية اجتماعية ندعم من خلالها المجتمعات التي نعمل ضمنها.واضافت نفتخر بالشراكة التي تجمعنا مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية منذ سبعة أعوام، ونسعى لتوظيفها فيما يقدم منفعة للمجتمع المحلي، خاصة الفئات الأقل حظًا”.

ويذكر أن “الحكمة” تسعى إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس في أكثر من 50 دولة حول العالم. ومنذ أكثر من 40 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. وتعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي، وتتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم 8,600 موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة يثري جميع المجتمعات.

أما جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، فهي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية الأسرية البديلة لمائتين وخمسين منتفع من الأطفال والشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات الثمانية التابعة لها.