أديبايور يغادر باراغواي لقضاء الحجر الصحي في بلاده بسبب كورونا

سونثيون – غادر المهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور باراجواي، بعد أكثر من شهر من تعاقده مع نادي أوليمبيا، بطل الدوري المحلي في آخر أربع نسخ، وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي التي أعلنها البلد اللاتيني في بلاده رفقة أسرته.

وأوضح النادي في بيان عبر (تويتر): “اتخذ ايمانويل أديبايور قرارا بالعودة إلى بلاده للخضوع هناك للحجر الصحي المعلن من قبل الحكومة”.

وأضاف النادي أن اللاعب السابق لريال مدريد، الذي ظل دون ناد بعدما احترف الموسم الماضي في صفوف قيصر سبور التركي: “تم اخطاره بالمخاطر التي يمثلها سفره، لكنه اتخذ القرار لقضاء فترة الحجر الصحي المعلنة في باراجواي مع أسرته في توجو”.

Emmanuel Adebayor cannot reach Togo and will have to quarantine in Benin https://t.co/qEb1C9Y9kq pic.twitter.com/HnfsSjfNMs

— News Maker (@NewsMaker_News) March 24, 2020