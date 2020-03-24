أديبايور يغادر باراغواي لقضاء الحجر الصحي في بلاده بسبب كورونا

سونثيون – غادر المهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور باراجواي، بعد أكثر من شهر من تعاقده مع نادي أوليمبيا، بطل الدوري المحلي في آخر أربع نسخ، وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي التي أعلنها البلد اللاتيني في بلاده رفقة أسرته.

وأوضح النادي في بيان عبر (تويتر): “اتخذ ايمانويل أديبايور قرارا بالعودة إلى بلاده للخضوع هناك للحجر الصحي المعلن من قبل الحكومة”.

وأضاف النادي أن اللاعب السابق لريال مدريد، الذي ظل دون ناد بعدما احترف الموسم الماضي في صفوف قيصر سبور التركي: “تم اخطاره بالمخاطر التي يمثلها سفره، لكنه اتخذ القرار لقضاء فترة الحجر الصحي المعلنة في باراجواي مع أسرته في توجو”.

Emmanuel Adebayor cannot reach Togo and will have to quarantine in Benin https://t.co/qEb1C9Y9kq pic.twitter.com/HnfsSjfNMs — News Maker (@NewsMaker_News) March 24, 2020

وبعدما أكدت السلطات الصحية وفاة شخص وإصابة 22 آخرين بـ(كوفيد-19)، قررت الحكومة اتخاذ اجراءات للحد من انتشار الوباء تتضمن الحجر الصحي للمواطنين واغلاق المطارات والحد من حركة الأشخاص والسيارات حتى 12 أبريل/نيسان المقبل.

وحظي أديبايور (35 عاما) باستقبال ضخم يوم 14 فبراير/شباط الماضي بصفته أهم صفقة في باراغواي، رغم أنه لم يقدم الكثير من انضمامه سواء في الدوري أو في كأس ليبرتادوريس.

وفي آخر ظهور له ببطولة ليبرتادوريس تعرض للطرد في مباراة امام ديفنسا اي خوستيسيا الارجنتيني عقب اعتدائه على لاعب المنافس بركلة في الهواء، خلال المباراة التي انتهت بفوز أوليمبيا 2-1.

ونشر اللاعب التولوجي بعد الواقعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي “من المحزن ان اترك الملعب مبكرا بعد “تحدي جاكي شان”، لم يكن قصدي مطلقا الاعتداء بهذا الشكل عن منافسي، وأنا سعيد انه بحالة جيدة”. (إفي)