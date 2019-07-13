“أديداس” تبتكر الحذاء الثورة “بلس بوست اتش دي”

عمان- ابتكرت “أديداس” حذاء جديدا بتقنية “بوست” لتأمين تجربة لا مثيل لها للرياضيين بفضل ميزة الطاقة المتجددة ولتوفير الراحة المثلى. نسخة جديدة لتجربة مثالية.

يوفر حذاء Pulseboost HD الجديد لكل رياضي ما يلزمه لتحقيق أهدافه وتجاوز توقعاته لأنه يؤمّن أقصى قدر من الأداء والدعم والراحة. إن ميزة الطاقة المتجددة تساعد على الحفاظ على الأداء عند تغيير الاتجاهات والأمكنة.

وصرح ستيفان شنايدر، مدير المنتجات في “أديداس رانغ”، قائلا “إن الركض في المدينة لا يشبه أي سباق آخر. توفر حركة المرور والأضواء والحشود للراكضين تجربة فريدة من نوعها: تحديات كبيرة وتقدير أكبر. أردنا تصميم حذاء ركض ثوري مستوحى من نشاط الراكضين المدنيين ومن إلهامهم ومن طاقتهم.

إن تصميم Pulseboost HD هو نتيجة للعمل الجماعي والتعاون مع الراكضين في المناطق المدنية، بدأنا بتفكيك عناصر الركض في المدينة، أي تفاعل القدم مع العوامل جميعها. على سبيل المثال، تكون قدم الراكض في موضع المقدمة أكثر من منتصف القدم في معظم الأحيان. استخدمنا بعد ذلك تصميمات الكمبيوتر، بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من قبل الراكضين المدنيين الرئيسيين لإنشاء Pulseboost HD. لا يشكل هذا الحذاء الجديد إنتاجا من أديداس فقط، إنما هو حذاء تم إنشاؤه بثقافة السباق المدني”. لتسليط الضوء على تاريخ التصميم والتعاون، يتميز الحذاء بخصائص GPS تجمع بين نيويورك وباريس وبرلين؛ حيث أسهم الراكضون من كل مدينة في تطوير Pulseboost HD. بالشراكة مع Spotify يوفر الحذاء الجديد طرقا جديدة للركض. بمسح رمز الاستجابة السريعة QR المتوفر على حذاء Pulseboost HD يتوصل الرياضي إلى فتح قائمة تشغيل حصرية خاصة بالموسيقى. سيكون الحذاء المتوفر على المنصة الإلكترونية بنسخة محدودة أحادي اللون، بإمكان الرياضيين التسوق على الموقع الآتي adidas.com أو عبر تطبيق adidas ابتداء من 20 حزيران (يونيو)، يليه الإصدار العالمي الذي سيعرض الألوان الإضافية في 27 حزيران (يونيو)، أما سعر الحذاء فهو 140 دولارا.