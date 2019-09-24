شركات وأعمال

“أرابكس” تطلق ثورتها التكنولوجية الجديدة

منذ ساعتين

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عمان – اطلقت شركة خدمات بطاقات الأئتمان ثورتها التكنولوجية الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في الأردن حيث تمكن هذه التكنولوجيا الجديدة مستخدمي بطاقات “ارابكس” الدفع من خلال الموبايل بتقنية tokenization بدلا من الكاش. وتعتبر شركة خدمات بطاقات الأئتمان الوحيدة في الأردن التي تصدر بطاقات فيزا وماستر كارد الإسلامية والرائدة في عالم تكنولوجيا البطاقات وواحدة من أفضل الشركات المحلية المصرفية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار دعت الشركة جميع عملائها للاستفادة من الخدمة الجديدة ودعت المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها csc Jordan والتي تبدأ من سقف تمويلي 500 دينار وبشروط ميسرة للجميع.

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