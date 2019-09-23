“أرابكس” تطلق ثورتها التكنولوجية الجديدة



عمان- أطلقت شركة خدمات بطاقات الائتمان ثورثها التكنولوجية الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في الأردن؛ حيث تمكن هذه التكنولوجيا الجديدة مستخدمي بطاقات “أرابكس” الدفع من خلال الموبايل بتقنية tokenization بدلا من الكاش. وتعد شركة خدمات بطاقات الائتمان الوحيدة في الأردن التي تصدر بطاقات فيزا وماستر كارد الإسلامية والرائدة في عالم تكنولوجيا البطاقات وواحدة من أفضل الشركات المحلية المصرفية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، دعت الشركة جميع عملائها للاستفادة من الخدمة الجديدة، ودعت المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها “csc Jordan” والتي تبدأ من سقف تمويلي 500 دينار وبشروط ميسرة للجميع.