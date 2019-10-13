“أرابوت” تثبت قدرة البوتات على “التفكير” مثل البشر

عمان – تكشف شركة أرابوت خلال مشاركتها في معرض “جيتكس” للعام 2019 عن تقنيات حديثة في الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تبسيط التفاعل بين البشر والبوتات، وتعزيز تجربة العملاء وتزويد الشركات بحلول فريدة للتعامل مع آلاف الاستفسارات من العملاء في نفس الوقت. سيقام معرض شركة أرابوت في جناح رقم Z3-40 في قاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستّركز الشركة خلال أسبوع “جيتكس” بنسخته الـ39 والذي سيعقد من 6 إلى 10 أكتوبر 2019 على حلول الشات بوت المبتكرة وستبيّن ما يمكن أن تُقدمه البوتات الذكية للشركات من تحسين تجربة العملاء وتطوير الكفاءة التشغيلية من خلال تخفيض تكلفة خدمة العملاء المعتادة.

يُعد جيتكس أكبر معرض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إذ يتوقع مشاركة أكثر من 100000 زائر في معرض “جيتكس” 2019، ولذلك ستتيح شركة أرابوت للزوّار فرصة الدخول إلى مستقبل عالم التكنولوجيا باستخدام بوت ذكي، حيث ستبدو المحادثات مع البوتات كما لو أنها إنسانية وحقيقية وليست جامدة وعديمة الأهمية.

بعد أن كانت إحدى الشركات الناشئة المنضمّة للموسم الثالث من برنامج Orange لتسريع نمو الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة “BIG”، تحّولت أرابوت من شركة تطوّر بوتات تقوم ببساطة بالإجابة على أسئلة العملاء، وتنفيذ الأوامر والطلبات المختلفة وتقديم التوصيات إلى شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث طّورت بوتات أكثر تعقيدا وشمولا، لتصبح قادرة على الحصول على معلومات مناسبة ومُحدّثة استنادا إلى موقع ووقت محدد.

وتعليقا على هذه المناسبة، أوضح عبد الله فزع، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أرابوت أن من الممكن استخدام أرابوت حاليا عبر مختلف القنوات على الإنترنت والرسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعية والجّوال والويب، كما قمنا بالارتقاء بأرابوت لاستيعاب العديد من الميزات المختلفة، الأمر الذي نعتزم مواصلته لإيجاد وتطوير المزيد من الحلول المبتكرة والمفيدة.