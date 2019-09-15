“أرامكس” تختار “أوفتك” لتزويد مكاتبها بمجموعة شاملة من الأثاث

عمان- قدمت “أوفتك”؛ إحدى شركات “مجموعة أوفتك القابضة”، حلولاً شاملة ورائدة للأثاث المكتبي لمكاتب الدعم الدولي الجديدة لشركة “أرامكس” الكائنة في مجمع الملك الحسين للأعمال في عمّان. وزودت “أوفتك” المبنى المكون من أربعة طوابق بمقاعد لغرف الاجتماعات ومكاتب الموظفين، ومقاعد للمناطق الخارجية وقاعة الكافتيريا، بالإضافة إلى حواجز متنقلة وبلاط السجاد. وتم توفير جميع هذه الحلول من قبل نخبة من الشركاء العالميين للشركة مثل “Profim”، و”Burmatex” وغيرهما.

وقام فريق مؤهل من “أوفتك” بتوصيل وتركيب قطع الأثاث بما يتماشى مع أعلى درجات الكفاءة والحرفية في خدمة العملاء، والتي تضمنت مجموعة من المستلزمات المكتبية الأنيقة والمريحة المصنوعة من مواد عالية الجودة وبتكلفة معقولة.

وبهذه المناسبة، قال شادي المصري، مدير قسم حلول الأثاث في “أوفتك”: “نعتز بالثقة التي منحتنا إياها “أرامكس” مجدداً لتزويدها بأفضل حلول الأثاث التي تجمع بين الجودة والمتانة والراحة والتكلفة المناسبة. ويأتي هذا التعاون استكمالا لسجلنا الحافل في تقديم الخدمات المتميزة، وعقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، والاستعانة بأمهر الكفاءات القادرة على تلبية مختلف احتياجات العملاء”.