“أرامكس” تعتمد خدمات “أمازون ويب سيرفيسز” للحوسبة السحابية

دبي-أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمُدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DFM: ARMX)، أنها ستنقل بنيتها التحتية الأساسية للتكنولوجيا من مراكز بياناتها الحالية التابعة لها إلى منصّة “أمازون ويب سيرفيسز” السحابية (AWS) بهدف تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز مستويات الكفاءة والأمن الإلكتروني لديها.

وقامت أرامكس خلال المرحلة الأولى من عملية الانتقال إلى المنصة السحابية، ببناء بحيرة بيانات لاستضافة البنية التحتية للبيانات الضخمة والتي توظف إمكانات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وذلك بهدف الارتقاء بتجربة العملاء من خلال تطوير قدراتها في مجال التوصيل إلى الوجهة النهائية.

وبالاعتماد على خدمة “أمازون سيجمايكر” (Amazon SageMaker)، وهي أحد حلول التعلّم الآلي المبتكرة المخصصة للتطوير والتدريب وتنفيذ نماذج التعلّم الآلي، عمل فريق علوم البيانات لدى أرامكس على بناء منصّة لتكنولوجيا التعلّم الآلي وتحليل البيانات قائمة على نظام AWS للحوسبة السحابية.

ويعزز استخدام أرامكس لهذه المنصة المبتكرة القائمة على تكنولوجيا التعلّم الآلي، من دقتها في توصيل الشحنات والطرود ومعالجة مشكلة عدم توفر عناوين محددة ودقيقة في المنطقة، وذلك عبر تطوير نماذج ذكية لتوقع العناوين وتحويل وصفها إلى رموز جغرافية واضحة. كما تلعب المنصّة دوراً مهماً في تعزيز قدرة الشركة على وضع توقعات فترات زمنية دقيقة وفورية للتوصيل، باستخدام آلية حسابية تستند إلى معايير عالية الدقة وتأخذ في الاعتبار أي تأخير مرتبط بفترات الذروة أو قدرات فريق التوصيل على تلبية أحجام الطلبيات. ونتيجةً لذلك، نجحت أرامكس في تحسين دقة توقعات تواريخ الشحن بنسبة 74 % إلى جانب خفض متوسط وقت معالجة طلبية التوصيل من ثانيتين ونصف إلى 200 مل ثانية.

وفي هذه المناسبة، قال محمد سليق، رئيس قطاع التحوّل الرقمي لدى أرامكس: “يشكّل الاعتماد على خدمات أمازون السحابية إنجازاً مهماً سيطوّر نموذج عملنا ويعزز جهود الابتكار في الشركة ويوفر لنا منصة مثالية للنمو. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع جهودنا المستمرة للارتقاء بمستوى تجربة العملاء وإيجاد حلول فعالة لأبرز التحديات التي تواجهنا في هذا القطاع، لا سيّما تلك المتعلقة بإدارة العناوين وارتفاع حجم الطلبيات والتوصيل إلى الوجهة النهائية”.

ومن جانبه، قال آندي إيشروود، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أمازون ويب سيرفيسز: “تمتلك أرامكس سجلاً حافلاً في مجال الابتكار يمتد على عقود عديدة، ويسعدنا أن نشهد نجاحها في توظيف تكنولوجيا الحوسبة السحابية للتصدي للتحديات الملحة والفريدة التي يواجهها قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع إلى تسخير معرفتنا الواسعة في هذا القطاع وإلمامنا بتقنيات التعلم الآلي والذي اكتسبناه من خلال تجربتنا في مجال الخدمات اللوجستية وتوصيل الطرود في Amazon.com، في سبيل تمكين أرامكس من الاستفادة من مزايا تقنيات أمازون ويب سيرفيسز المتقدمة والآمنة لمواصلة تعزيز مستوى جودة وتميز خدماتها”.