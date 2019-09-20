أخبار عربية ودوليةاقتصاد

أرامكو السعودية واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل من خريص بحلول نهاية سبتمبر

منذ 52 دقيقة
أعمال تصليح أضرار لحقت بمنشأة النفط في خريص بالسعودية اليوم الجمعة. تصوير: رويترز

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

السعودية- قال مسؤول تنفيذي بأرامكو السعودية اليوم الجمعة إن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية أيلول/سبتمبر من خريص، إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.

وقال فهد عبد الكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحفيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية إن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.

ورأي مراسلو رويترز أعمال إصلاح جارية، مع رافعات أقيمت حول عمودي تثبيت محترقين، يشكلان جزءا من وحدات لفصل الغاز عن النفط، وأنابيب منصهرة.

وقال عبد الكريم إن الأعمال جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع. (رويترز)

مقالات ذات صلة

جمعية المصدرين: مشاركات أردنية بمعارض متخصصة في دبي

منذ 3 ساعات

الدولار يتخلى عن مكاسبه والاسترليني عند أعلى مستوى في شهرين

منذ 7 ساعات

نيجيريا خسرت 22 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر نتيجة السرقة

منذ 7 ساعات
النفط

توترات الخليج تدفع أسعار النفط لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر

منذ 7 ساعات

السوق مغلق المؤشر 1817.11 0.05%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock