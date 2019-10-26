أرباح “قطر الدولي الإسلامي” ترتفع 5.7 %

الدوحة- أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من العام الحالي؛ حيث حقق صافي ربح بلغ 777 مليون ريال مقابل 753 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا معدل نمو بلغ 7ر5 بالمائة.

وبلغ العائد على السهم 51ر0 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 49ر0 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وأوضح الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، أن نتائج البنك في الربع الثالث أعطت مؤشراً مهماً على أن البنك يسير وفق الاستراتيجية المعتمدة التي ترتكز على الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري في جميع المجالات والقطاعات.

وأكد أن العمل المتواصل الذي يقوم به البنك وإصراره على تعميق الشراكات مع مختلف قطاعات الاقتصاد القطري أتيا أُكلهما وأسفرا عن استقرار كبير في جميع مؤشرات البنك، وهو ما يظهر بشكل جلي في مختلف بنود الميزانية كالأنشطة التمويلية وحجم الأصول وغيرهما من المؤشرات.

وأفاد بأن الزخم الكبير والوتيرة العالية التي تسير بها مختلف المشاريع الكبيرة ومشاريع البنية التحتية بالدولة إنما تعطي الاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي خصوصاً الفرصة للمضي بديناميكية عالية في برامجه وخططه واستراتيجياته؛ حيث يركز “الدولي الإسلامي”، منذ سنوات طويلة، على الانخراط في تمويل مختلف المشاريع المحلية لأن السوق المحلية هي الأكثر ملاءمة للبنك.

كما شدد على أن “الدولي الإسلامي”، ومع تركيزه الكبير على السوق المحلية، لن يهمل فرص الاستثمار الخارجية ذات الطبيعة الاستثنائية التي من شأنها التي تعزز الربحية وتزيد العائد على السهم مع استمرار البنك في سياسته الصارمة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

ومن جانبه، أفاد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لـ”الدولي الإسلامي”، بأن إجمالي الإيرادات بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مليارا و758 مليون ريال، مقابل مليار و578 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي؛ أي بنسبة نمو بلغت 11.4 بالمائة.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي موجودات “الدولي الإسلامي” بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 8.3 بالمائة لتبلغ 53.0 مليار ريال، مقابل 48.9 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونوه إلى أن حجم الأنشطة التمويلية للبنك ارتفع بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 31.9 مليار ريال، مقابل 28.6 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة 11.7 بالمائة، كما ارتفع حجم الودائع 32.05 مليار ريال، أما كفاية رأس المال (بازلIII) فبلغت 15.87 بالمائة وهو ما يؤكد المركز المالي القوي لـ”الدولي الإسلامي” إزاء المخاطر المختلفة.-(وكالات)