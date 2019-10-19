أربعة أسباب تجعلك تنتظر ساعة HUAWEI WATCH GT 2بفارغ الصبر!

نجحت هواوي خلال السنوات الماضية في أن تصبح محطاً للأنظار في كل مرة تطلق فيها منتجاً جديداً، المكانة التي اكتسبتها بسبب قدرتها على تلبية متطلبات مستخدمي جيل الألفية وفهمها الواسع لاحتياجاتهم. اليوم، هواوي هي الخبيرة في الدمج بين أحدث التقنيات المبتكرة والتصاميم العصرية الجذابة وبين الحلول العملية التي تسهل حياة المستخدمين اليومية، موفرة لهم تجربة استخدام استثنائية تضمن أعلى درجات الرفاهية الإلكترونية.

تتجلى عبقرية هواوي في أحدث إصدارتها ساعة Huawei WATCH GT 2، النسخة المطورة من Huawei WATCH GT ، التي تتيح للمستخدمين إمكانية تنظيم يومهم بما يتناسب من أسلوب حياتهم، كما يمكن لمحبي العلامة التجارية العالمية الاختيار من ضمن باقة متنوعة من التصاميم الرياضية والكلاسيكية التي تلبي مختلف الأذواق.

ومن دون شك، لا يقتصر ابتكار هواوي على التصاميم الجذابة للساعة الذكية وحسب، إذ تضم ساعة Huawei WATCH GT 2 مجموعة من أحدث التقنيات الرقمية التي تنسجم فيما بينها لتمنح المستخدم تجربة سلسة وفاعلة تلبي توقعاته، لتؤكد الشركة الصينية العملاقة مجدداً جدارتها في تصدر سوق التقنيات القابلة للارتداء.

استمع لموسيقاك المفضلة من دون انقطاع

من الآن فصاعداً لن تضطر إلى اصطحاب هاتفك معك بينما تستمتع بممارسة الجري في الهواء الطلق. تضم ساعة Huawei WATCH GT 2 مساحة تخزين تصل إلى 2 جيجابايت، بما يتيح لك إمكانية تحميل موسيقاك المفضلة والاستماع لها لساعات عديدة من خلال ربط الساعة بسماعات لاسلكية.

لا تفوت أي مكالمة

تتيح لك ساعة Huawei WATCH GT 2 البقاء على تواصل مع عائلتك وأصدقائك في كافة الأوقات، حتى لو كان هاتفك بعيداً عن متناول يديك من مسافة تصل إلى 15 متراً ، وذلك من خلال تقنية البلوتوث المتطورة 5.1 التي تمكنك من إجراء مكالمات هاتفية من دون تشويش.

راقب نبضات قلبك

تضم ساعة Huawei WATCH GT 2 خوارزمية ذكية توفر قراءات دقيقة لمعدل نبضات القلب طوال اليوم، سواء للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو أولئك الذين يرغبون بمتابعة معدل نبضات القلب أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وذلك من خلال إرسال رسالة تنبيه للمستخدمين الذين يزيد معدل نبضات القلب لديهم عن 100 نبضة في الدقيقة أو يقل عن 50 نبضة في الدقيقة لمدة 10 دقائق متواصلة في حالة عدم ممارسة نشاطٍ بدني.

بطارية بعمر أطول يصل لأسبوعين كاملين!

لتضمن ساعة Huawei WATCH GT 2 تجربة استخدام استثنائية، جاءت ببطارية بعمر أطول تضمن لك الاستمتاع بمختلف المزايا التي توفرها الساعة من دون انقطاع. يصل عمر البطارية في ساعة WATCH GT 2 بقياس 46 ميليمتر إلى أسبوعين كاملين حتى ولو ارتديتها على مدار الساعة، بينما يمكن أن يعمل نموذج الساعة قياس 42 ميليمتر بشكل مستمر لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

من دون شك، ستحقق هذه الساعة الاستثنائية أصداءً واسعة في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، وستنجح في استقطاب شريحة واسعة من العملاء الجدد. وفي حين لم يتم الكشف رسمياً عن الموعد المحدد لإطلاق ساعة Huawei WATCH GT 2 المبتكرة، إلا أنه من المقرر طرحها قريباً في السوق الأردني.