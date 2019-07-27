أربعة أسباب لجعل صيفك أجمل وأكثر متعة مع إصدار HUAWEI P30 Lite بكاميرا 48 ميغابيكسل

هل تخطط لرحلة صيفية ممتعة؟ هل ترغب بالحصول على جهاز مثالي يناسب الاستخدامات المختلفة وفي أي وقت؟ ماذا لو كان لديك الجهاز الذي يقدم لك تصويراً فوتوغرافياً رائداً بأداء متميز وذو تصميم أنيق؟ بجانب أن سعره مثالي لميزانيتك؟ جهازHUAWEI P30 Lite بنسخته الجديدة هو الجواب لكل ذلك! إليك الأسباب الأربعة التي تجعل اقتنائك للجهاز الجديد ضرورة ملحة هذا الصيف:

توثيق ذكرياتك التي لا تنسى بصور وفيديوهات فائقة الوضوح

يعد نظام الكاميرا الجديد أحد أهم التحديثات الرئيسية لهذه النسخة من جهاز HUAWEI P30 lite حيث يضم الآن إعدادات كاميرا ثلاثية مع مجموعة من العدسات عالية الدقة بواقع 48 ميغابكسل وعدسة فائقة بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى عدسة بتصميم جديد بدقة 2 ميغابكسل، وقد أصبح بامكانك التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة بسهولة بفضل تقنية الذكاء الصناعي التي تتعرف على المشاهد ضمن سيناريوهات تصوير جاهزة، ناهيك عن وضعية التصوير الليلي التي تعمل على امتصاص أكبر كمية من الضوء.كما أن نظام التصوير الجديد يقدم تجربة تسجيل فيديو استثنائية، فائقة الوضوح وبوضعيات مختلفة مثل التصوير البطيءبـ 480 إطاراً في الثانية وغيرها من المواصفات.

ولعشاق الصور الشخصية – السيلفي – تقدم الكاميرا الأمامية المدعومة بالذكاء الصناعي وبقدرة 24 ميغابيكسل صوراً فائقة الوضوح عبر العديد من الميزات، أهمها: Selfie SuperStar وخاصية Micro Shaping المدعومة بالذكاء الصناعي وغيرها، أضف إلى ذلك المتعة المطلقة التي يقدمها تطبيق 3D Qmoji التي تجسد شخصيات بخلفيات متنوعة.

سرعة أداء وفاعلية مطلقة

إن حصولك على جهاز P30 Lite يوفر لك تجربة استخدام استثنائية، حيث أنه يحتوي على مواصفات داخلية وتجهيزات تقنية مثالية تتماشى مع الأداء الذي يعد المستخدمين به. من أهم هذه التجهيزات: الذاكرة العشوائية التي تأتي بواقع 6 جيجابايت، ليمنح الجهاز بالتالي سرعة أكبر في الأداء، بجانب مساحة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت. ومن أهم المواصفات الأخرى التي تزيد من روعة الجهاز البطارية الهائلة بسعة 3340 مللي أمبير، مدعومة بخاصية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

ويمتلك جهاز HUAWEI P30 lite بنسخته الجديدة معالجاً قوياً من نوع Kirin 710 OctaCore بأداء فعال، مدعوم بواجهة مستخدم EMUI 9.0.1 التي يشتهر بها نظام Android 9.0. ولم يغفل الجهاز عن أي فئة من فئات المستخدمين، حيث أنه يقدم لمحبي اللعب الإلكتروني تجربة رائعة، تتّسم بالسلاسة والسرعة، بالإضافة إلى “جرافيك” محسن لزيادة روعة التجربة عبر المعالج الجرافيكي GPU Turbo 2.0.

لأنك تستحق كل ما هو جميل

يرغب الجميع بأن يظهروا بمظهر حسن، أنيق وعصري، وهو ما يوفره جهاز P30 Lite بالنسخة الجديدة عبر تصميمه الفريد والمظهر الملفت الذي توفره الشاشة كبيرة الحجم – 6.15 إنش – بانحناءاتها الفائقة وتغطيتها لمساحة كبيرة من الواجهة الأمامية للجهاز، بجانب أنها تقدم صيغة عرض FHD+ بنسبة وضوح 1090x 2312 آمنة على العيون وموثقة من قبل TUV Rheinland.

وبفضل الزجاج ثلاثي الأبعاد المستخدم في صناعة شاشة P30 Lite بنسخته الجديدة إضافة نوعية للتصميم العصري، بالإضافة إلى الألوان المميزة التي تم طرح الجهاز بها، وهي: الأبيض اللؤلؤي، الأسود، الأزرق الطاووسي. ومن التغييرات الجديدة على النسخة الجديدة أيضاً انتقال البصمة من الشاشة إلى الجزء العلوي خلف الجهاز.

جهاز مطوّر .. تجربة مطوّرة

لا يقتصر تميز الجهاز الجديد على التصميم، السرعة أو الفاعلية فقط؛ بل يتعدى ذلك لتجربة مستخدم غير مسبوقة مع العديد من التحسينات والتطبيقات المساعدة، مثل: Huawei HiVision للتعرف على العناصر باستخدام الكاميرا ومعالج الجرافيك المطور GPU turbo 2.0، والعديد من الميزات الأخرى مثل نغمة الفيديو المدعومة بالذكاء الصناعي التي تسمح للمستخدم بتخصيص رنات هاتف بصيغة مقاطع فيديو.

جهاز P30 Lite بنسخته المطورة سيكون متوفراً في الأسواق اعتباراً من 29 يوليو، مع حزمة شراء رائعة تتضمن ( سماعة بلوتوث عصرية ومتغيرة الألوان، خاتم حمل وكيبل بيانات من الفئة C ).