أربعة دور نشر أردنية ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 17

أعرب رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس عن سعادته بوصول عدد من دور النشر الأردنية إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابعة عشرة لعام 2022/2023 التي أعلن عنها أمس في أبو ظبي.

وقال أبو فارس في بيان صحفي اليوم، إن وصول دور نشر أردنية للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد يؤكد المكانة الرفيعة التي وصل إليها الأردن في مجال الصناعات الثقافية ومنها صناعة النشر التي حققت الكثير من الإنجازات بفضل وجود الناشر المتميز الذي حمل الكتاب الأردني إلى مختلف المعارض العربية والدولية.

وأضاف أن وصول الناشر الأردني إلى مراحل متقدمة لهذه الجائزة التي تعتبر من الجوائز الدولية المهمة يؤكد الدور الكبير الذي يقوم الناشر الذي أصبح ينافس كبرى دور النشر في اختياره الكتاب الجيد، والمحتوى المتميز لتقديمه للقارىء المحلي والعربي.

وتمنى أبو فارس لدور النشر الأردنية الفوز بالجائزة، وتسجيل إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المبدعين الأردنيين في المجال الثقافي.

يشار إلى دور النشر الأردنية التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، هي: دار كنوز المعرفة عن كتاب “النص ولا نص في ضوء معايير الثقافة المركزية” للمؤلف اسلام علي ابو زيد، وعن كتاب” الخطاب القصصي ايام العرب في الجاهلية”، للمؤلف الدكتور عبد الستار الجامعي، ودار الآن ناشرون عن كتاب “حركة ألفاظ الحضارة العربية” للمؤلف الدكتور علي بن حمد الريامي، ودار روائع مجدلاوي عن كتاب “من الفجر للغروب مع طيور غابة الخروب” للمؤلفة فلورا مجدلاوي، ودار فضاءات عن كتاب “هجرة التفكيك إلى النقد العربي” للمؤلف احمد الجرطي.