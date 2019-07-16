أربع نائبات ديموقراطيات يتهمن ترامب بـ”القومية البيضاء”

واشنطن- أعلنت النائبات في الكونغرس الأميركي اللواتي استهدفهن الرئيس دونالد ترامب بتعليقات اعتبرت عنصرية أن الرئيس يروّج ل”القومية البيضاء”، وتعهدن بأنهن لن “يسكتن”.

وكان ترامب قد كثّف هجماته على أربع نائبات ديموقراطيات تقدميات الإثنين معتبرا انه إذا كن غير مسرورات في الولايات المتحدة ف”يمكنهن المغادرة” متهما اياهن ب “محبة اعداء” اميركا.

وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض الاثنين ان هذه “المجموعة المكونة من أربعة اشخاص (..) يتذمرن باستمرار” في اشارة الى الكسندريا اوكاسيو-كورتيز من نيويورك والهان عمر من مينيسوتا وايانا بريسلي من ماساسوتش ورشيدة طليب من مشيغن.

وأضاف ترامب “هؤلاء أشخاص يكرهون بلدنا. يكرهونها، أعتقد بقوة” مشيرا ايضا الى انهن “يكرهن اسرائيل ولديهن مشاعر حب لاعداء على غرار القاعدة”.

وبعد عدة ساعات من تصريحاته، عقدت اوكاسيو-كورتيز وعمر وبريسلي وطليب مؤتمرا صحافيا للرد على ترامب.

ودانت بريسلي تعليقات الرئيس “الكارهة للأجانب والمتعصبة”، وقالت “لن يتم اسكاتنا”.

واضافت عمر أن ترامب قام “بهجوم عنصري صارخ” على أربع نائبات “ملونات”، مشيرة الى “أن هذه أجندة القوميين البيض”.

وكررت عمر وطالب دعواتهما لمحاسبة ترامب وعزله.(أ ف ب)