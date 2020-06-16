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أرتيتا حول تجديد عقد أوباميانغ: تحدثنا معه والأمور إيجابية

منذ 3 ساعات

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لندن – أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، الاثنين تفاؤله بتجديد المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لعقده مع الفريق اللندني، مؤكدا أنهم تحدثوا مع اللاعب، ومؤشرات التجديد “إيجابية”.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي عن بُعد حول عقد المهاجم الأسمر الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2021: “الأمور كانت لتتم بشكل أسرع لولا الظروف الحالية، ولكننا نمر بأوضاع غير مسبوقة من عدم الاستقرار، تحدثنا معه، ومع عائلته، ومع وكيله، والأمور تسير بشكل إيجابي”.

وكان أوباميانغ قد أقر مؤخرا بأنه رغم وجود مفاوضات لتجديد عقده مع “الغانرز”، لم يتم التوصل لأي اتفاق ثابت.
وحول إذا ما كانت مسألة تأهل الفريق اللندني لدوري الأبطال في الموسم المقبل، ستساهم في بقاء صاحب الـ30 عاما، أكد المدرب الإسباني أن هذا “سيساعد في إقناع أي لاعب”، وأن مشاركة النادي في دوري الأبطال مسألة “التزام” للجميع. (إفي)

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