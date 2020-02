أرتيتا: صُدمت من العقوبة الأوروبية المفروضة على مانشستر سيتي

لندن – تمنى مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، الأفضل لمانشستر سيتي، بعد العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالحرمان من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من أفراد “السيتيزنز” يتأذون بسبب تلك العقوبة.

وقال أرتيتا، الذي كان مدربا مساعدا لبيب غوارديولا في السيتي: “لقد صدمت من النبأ، كنت على تواصل مع بيب وبقية الناس في النادي الذين أعرفهم. أنا آسف لهم لأنني أعلم أنهم يعانون. إعجابي ببيب، أعلم أنه يعمل بدون كلل وآمل أن يكون هناك شيء إيجابي في النهاية”.

