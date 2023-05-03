أرتيتا يؤكد سعادته بمردود أوديجارد بعد تجاوز تشلسي

مدن – أشاد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بأداء فريقه في الفوز المستحق على ضيفه تشلسي 3-1 أول من أمس، بختام الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم آرسنال أداء رائعا في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثية نظيفة، ليستعيد صدارة الدوري بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يملك في رصيده مباراتين مؤجلتين.

وقال أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “في أول 60 دقيقة، اعتقدت أن الفريق قدم أداءً جيدًا حقًا، علينا أن نكون آرسنال، وكان هذا كل ما أريد أن أراه من فريقنا”.

وأضاف: “السرعة والجودة والحركة وهدفان جميلان، لقد تواصلنا مع جمهورنا وخلقنا جوًا رائعًا. لقد كانوا يدعمون بشكل لا يصدق ما قمنا به، وأردنا كسب حقنا في صدارة الدوري”.

وحول إصابة جابرييل ماجالهاييس الذي خرج من الملعب في الشوط الثاني، قال أرتيتا: “لم يستطع الاستمرار، علينا تقييمه، لم يكن مرتاحًا”.

وعن هدفي مارتن أوديجارد، قال: “لديه 14 هدفًا هذا الموسم، مساهمته في الفريق، مهاراته القيادية، أنا سعيد جدًا به”.

من ناحيته، أعرب أوديجارد، لاعب وسط آرسنال، عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه، وقال في تصريحات عقب المباراة لشبكة “سكاي سبورتس”: “الشوط الأول بشكل خاص كان رائعًا، دخلنا وأظهرنا روحا مختلفة عن آخر مباراة (الخسارة أمام مانشستر سيتي)، سعيد للغاية بالشوط الأول، أما الثاني فكان فوضويا بعض الشيء، ولكن خرجنا بـ3 نقاط وانتصار جيد كنا بحاجة إليه”.

وأضاف: “الكل شعر بالألم بعد مباراة السيتي، واستخدمنا ذلك الغضب والإحباط للعودة في هذه المباراة، يمكن أن نخسر مباريات، ولكن المؤلم كان طريقة الخسارة وعدم تقديم أسلوبنا وإظهار أنفسنا، وأردنا إظهار فريقا مختلفا ونجحنا في ذلك اليوم”.

وتابع: “أحاول مساعدة الفريق، سجلت العديد من الأهداف العام الحالي، جرانيت (تشاكا) مرر لي كرتين جيدتين سهلتا الأمر بالنسبة لي، حاولت فقط التواجد في الأماكن الصحيحة، وعندما أراه يهاجم بالمساحة، يتوجب علي التواجد في المنطقة الصحيحة”.

وأتم: “في الشوط الثاني لم نحتفظ بالكرة بصورة كافية، ولعبوا بدورهم بصورة مباشرة، الآن علينا القتال والمواصلة، ما نزال نتحلى بالإيمان وسنقاتل للنهاية”.

في الجانب المقابل، بدا قائد تشلسي سيزار أزبيليكويتا، محبطا من الخسارة أمام صاحب الأرض آرسنال.

وهذه سادس خسارة على التوالي لتشلسي، منذ أن تولى فرانك لامبارد تدريب الفريق، الذي يحتل حاليا المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

وقال أزبيليكويتا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “في الشوط الأول كنا سلبيين تماما. نعلم أنهم فريق خطير وسيتقدمون بالكثير من اللاعبين إلى الأمام، لكن كان يجب أن نقدم أداءً أفضل مع الكرة”.

وأضاف: “في الشوط الثاني أظهرنا القليل من رد الفعل، في الشوط الأول كنا بعيدين عن تحقيق ذلك. إنه أمر صعب على الجميع، لسنا في وضع جيد، الواقع هو ما لدينا الآن.. علينا أن نعبر منه”.

وتابع: “نشعر بخيبة أمل جميعًا، خصوصا جماهير النادي. علينا أن نتحمل المسؤولية وهذه هي الطريقة الوحيدة. إنه أمر صعب للغاية، لم نتوقع أن نكون هنا ولكن هذا ما وصلنا إليه. لدينا خمس مباريات متبقية، علينا أن نظهر طاقة إيجابية والفوز بالمباريات”.

وأردف: “إنها أسوأ سلسلة منذ أن كنت في النادي. نحن من نلعب على أرض الملعب وعلينا تغيير هذا الوضع. علينا تجاوز هذه اللحظات. خارج الملعب لدينا الكثير من الأشياء للعمل عليها”.

ليدز يقيل جراسيا

أقال نادي ليدز يونايتد الذي يكافح للبقاء في الدوري الإنجليزي، مدربه الإسباني خافي غراسيا وعين سام ألاردايس بدلاً منه حتى نهاية الموسم، حسب ما أعلن في بيان رسمي أمس.

وبعد يوم من إقالة مديره الرياضي الإسباني فيكتور أورتا، أعلن ليدز رحيل المدرب السابق للسد القطري برفقة جهازه الفني.

وبعد قدومه إلى ليدز في شباط (فبراير) الماضي، سيرحل جراسيا برصيد هزيل بلغ أربع خسارات في آخر خمس مباريات في البريميرليج، ليحتل حالياً المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن نوتنغهام فوريست الثامن عشر المهدد بالهبوط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب).

وجاء في بيان النادي: “يؤكد ليدز أن خافي جراسيا سيترك النادي بعد 12 مباراة على رأس الفريق. سيرحل أيضاً زيغور أرانالدي، ميكل أنتيا وخوان سويا الذي انضموا إلى جراسيا”.

تابع النادي، “سيشرف على المباريات الأربع المتبقية المدرب الخبير سام ألاردايس”.

من جهته، قال ألارديس في تصريح لراديو “توك سبورت”: “إن الأمر استغرق “ثانيتين” فقط للموافقة على تولي المنصب، وأضاف: “لقد صدمت. لم أفكر قط في هذه المرحلة من الموسم.. اعتقدت أنه لن تكون هناك مناصب”.

وتنتظر ليدز مباريات بالغة الصعوبة، على أرض مانشستر سيتي حامل اللقب، ثم يستقبل نيوكاسل الثالث قبل مواجهة مضيفه وست هام المهدد بالهبوط وتوتنهام السادس.

وذكرت وسائل إعلام أن ألارديس وافق على راتب أساسي قدره 500 ألف جنيه استرليني (625 ألف دولار) مقابل هذه المباريات الأربع، مع مكافأة قدرها 2.5 مليون جنيه استرليني إذا تمكن من إبقاء ليدز في النخبة.

وعرف ألاردايس أول سقوط له إلى المستوى الثاني مع وست بروميتش في العام 2021، فترك النادي بعد ستة أشهر من تعاقده معه لمدة 18 شهراً.

وأصبح المدرب السابق لبولتون، نيوكاسل، وست هام ومنتخب إنجلترا، المدرب الثالث لليدز هذا الموسم بعد الأميركي جيسي مارش وجراسيا. -(وكالات)