أرتيتا يؤكد صعوبة حصول مسعود أوزيل على دور بتشكيلة آرسنال

لندن – أكد مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا أن حصول الألماني مسعود أوزيل، الذي لم يلعب منذ مارس/آذار الماضي، على دور في الفريق الإنجليزي صعب للغاية.

ويعد هذا العام الأخير في عقد أوزيل مع “الجنرز”، وعلى الرغم من انتشار الشائعات بشأن رحيله المحتمل، ما زال اللاعب الألماني عضوا بالفريق مع تبقي أسبوعين على انتهاء الميركاتو.

وفي المباراة التي فاز بها آرسنال بهدفين دون رد أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، كان أوزيل خارج القائمة للمرة الرابعة تواليا.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي “إنني سعيد للغاية بأداء الفريق وبمدى الصعوبة التي يضعها اللاعبون أمام الجهاز الفني لاختيار القائمة والتشكيلة الأساسية”.

وأكد “إننا نختار اللاعبين الذين نعتقد أنهم الأفضل لكل مباراة. من الصعب جدا بالنسبة لبعض اللاعبين، وليس مسعود فقط، الدخول ضمن التشكيلة الأساسية. كل أسبوع أحاول اتخاذ الخيار الصائب”.(إفي)