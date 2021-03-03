أرتيتا ينفي رحيله عن أرسنال لتولي قيادة برشلونة

لندن – نفى مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، الأربعاء رحيل محتمل عن النادي الإنجليزي لقيادة برشلونة، مؤكدا أنه يركز حاليا في عمله مع “الجانرز”.

وارتبط اسم أرتيتا، المدرب المساعد سابقا لبيب جوارديولا، المدرب السابق للبرسا والذي توج معه بـ14 لقبا، بقيادة الفريق الكتالوني حال فوز المرشح الرئاسي جوان لابورتا بالانتخابات، وذلك لخلافة المدرب الحالي، الهولندي رونالد كومان.

وأوضح أرتيتا، الذي أكمل أكثر من عام بقليل في قيادة الأرسنال، هذه الشائعات وأكد التزامه بعقده مع المدفعجية.

وقال المدرب الإسباني “دائما ما ستكون هناك شائعات عندما تقام انتخابات في برشلونة. إنه فريق كبير، ولقد تطورت هناك كلاعب ولهذا سيرتبط اسمي دائما بهم. لكني ملتزم بشكل كامل بعملي الذي أقوم به هنا، لايزال يتبقى الكثير وأنا مستمتع بما أقوم به”.

وأضاف المدرب صاحب الـ38 عاما والذي تأهل كلاعب في صفوف البرسا قبل الاحتراف في باريس سان جيرمان وإيفرتون وأرسنال “أشعر بالفخر لقيادتي هذا الفريق وأنا سعيد للغاية به”.

كما نفى أرتيتا كذلك وجود مفاوضات لتمديد عقده مع أرسنال “نحن في منتصف الموسم ولايزال هناك الكثير للعب، لهذا فتلك المسألة ليست لها أولوية. لدي عقد وأنا سعيد هنا ولا اعتقد أن الأمر عاجل”. – (إفي)