“أرجان” من “روتانا” يستضيف مجموعة من مصممي الأزياء الناشئين



عمان- انسجاماً مع برامج مسؤوليته الاجتماعية الهادفة إلى دعم مختلف فئات المجتمع، استضاف فندق البوليفارد أرجان من روتانا، مؤخراً، مجموعة من مصممي الأزياء الناشئين، المشاركين في مسابقة مصمم الأزياء الأردنية الإبداعية غير الربحية.

وتنظم المسابقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تحت مظلة مشروع Creative Mediterranean، لهدف خيري يتمثل في النهوض بصناعة الأزياء في الأردن من خلال دعم التصاميم المبدعة والمبتكرة.

وفي تعليقه على هذه الاستضافة، أعرب مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابوره، عن سعادته باستضافة نخبة من مصممي الأزياء الناشئين في المملكة، مؤكداً أن إدارة الفندق وجميع العاملين فيه بمختلف مستوياتهم يقدرون عاليا الإنجازات التي تحققت في مجال صناعة الأزياء.

وأثنى زابوره على الجهود التي بذلها القائمون على مسابقة مصمم الأزياء الأردنية الإبداعية غير الربحية، لدعم الشباب المبدعين والمبتكرين في هذا المجال، وتشبيكهم بأبرز دور الأزياء العالمية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن مسابقة مصمم الأزياء الأردنية الإبداعية تهدف إلى تطوير صناعة الأزياء في الأردن من خلال الإبداع والابتكار في تصميم الأزياء، وتحفيز مصممي الأزياء الناشئين على ابتكار تصاميم أزياء تُظهر مواهبهم وقدرتهم على النجاح في المستقبل، وتحويل التراث الأردني إلى تصميمات عصرية للأزياء، وتشجيعهم على عرض مهاراتهم الإبداعية والاستفادة من المصنعين المحليين بهدف تعزيز صناعة الأزياء الأردنية.