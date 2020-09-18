“أردنكم ريادة” مبادرة شبابية تدعم الرياديين وتطور المشاريع المبتكرة

إبراهيم المبيضين

عمان – أطلقت شركة “يلا شغل للخدمات المساندة” -وهي شركة ريادية أردنية تعنى بتقديم حلول تقنية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في الريادة المجتمعية- مؤخرا مبادرة “أردنكم ريادة” برعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لتكون فعالية يقودها شباب لإفادة ودعم الرياديين والشباب من جميع محافظات المملكة، والمساهمة في نشر ثقافة ريادة الأعمال المجتمعية.

وأكد القائمون على شركة “يلا شغل” أن الهدف العام من الفعالية -التي ستنفذ على مراحل لفترة أسبوع (من السبت 19 أيلول/سبتمبر الحالي وحتى يوم الخميس المقبل 24 منه)؛ هو مساعدة الشباب ذوي المهارات والأفكار في مجال الريادة المجتمعية لتحويل أفكارهم الى مشاريع إنتاجية.

وأشاروا الى أن الفعالية تستهدف أربعة مجالات (الصحة، السياحة، الزراعة، الصناعة)، وستتكون من ثلاث مراحل مليئة بالمعرفة والمشاركة الإيجابية والتأثير.

وقال المؤسس لشركة “يلا شغل” محمد علي “إن توجه الشركة لعقد هذه الفعالية يأتي في إطار إنشاء الشركة قناة جديدة بالريادة المجتمعية لربطها بالمشاريع والأفكار الريادية في الأردن، والتي من شأنها أن تساعد الاقتصاد الأردني وتشغيل أبناء المحافظات”. وأوضح علي أن الاهداف التفصيلية للفعالية تركز على دعم رواد الأعمال لتطوير أفكار مشاريعهم وتحويلها إلى مشاريع مجتمعية مستدامة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والحد من البطالة، وتعزيز روح ونشر ثقافة الريادة المجتمعية وإلهام الابتكار المجتمعي في جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن.

وأشار الى أن الفعالية تهدف أيضا الى تشغيل أصحاب المهارات والكفاءات وربطهم بالمشاريع الريادية في مختلف القطاعات، وتنمية المهارات الريادية للشباب ونشر الوعي بأهمية التأسيس لمشاريع للحلول المجتمعية ودمج الحلول التكنولوجية في تطوير المشاريع.

وقال علي “إن الفعالية استقطبت اهتمام نحو 100 شاب وريادي في الفئة العمرية من 18 الى 35 سنة ومن مختلف محافظات المملكة خلال فترة التسجيل التي امتدت لأسبوعين؛ حيث سيجري اختيار 40 فكرة أو مشروعا ناشئا وفقا لمعايير محددة ومن لجنة متخصصة لخوض غمار هذه الفعالية”.

و”يلا شغل” للخدمات المساندة هي شركة ريادية أردنية يدير عملياتها 20 موظفا (6 شباب و 13 فتاة) يعملون على تقديم خدمات وحلول التسويق، حلول الإعلام، حلول الأعمال، وحلول تقنية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في الريادة المجتمعية والقائمة في الأردن وخارجه.

وعن مراحل الفعالية وشروط الانضمام لها، قال الشريك المؤسس في شركة “يلا شغل” مجدي سليمان “إن التسجيل كان متاحا لأصحاب شركات ناشئة وأفكار ريادة مجتمعية وتتألف من شخصين أو أكثر (شرط وجود فتاة واحدة على الأقل تكون من مؤسسي المشروع، وأن تكون ضمن مجالات الآتية: الصحة، السياحة، البيئة، الصناعة، والتركيز بنسبة 60 % من احتياجات المشروع على حل رقمي قادر على مساعدة تنمية الاقتصاد، تشغيل المجتمع، الحد من انتتشار فيروس كورونا، تنشيط السياحة الداخلية، نظام بيئة آمنة ونظيفة للزراعة والمجتمع”.

وأشار الى أن شروط الانضمام تضمنت أن تكون المشاريع مجهزة لنموذج العمل وملف عرض المشروع أمام لجنة التحكيم، وأن تكون فكرة المشروع مستدامة ولديها أثر من قناة دخل ولا تعتمد على المنح كقناة إيرادات.

وأوضح سليمان أن الفعالية مكونة من ثلاث مراحل رئيسية ستنفذ بشكلين؛ عن بعد، وبعض الفعاليات التي ستنعقد بوجود أشخاص ضمن ورشات عمل تمت فيها مراعاة الظروف الصحية واتخاذ الإجراءات المرعية لمفهوم التباعد الاجتماعي في مواجهة مرض كورونا.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن تدريبا مدته ثلاثة أيام، والتعرف على مشاكل رواد الأعمال وطرح جلسات تدريبية لدعمهم بتطوير وتحسين أفكارهم ومشاريعهم الريادية والعمل على فهم متطلباتهم بتحويلها الى مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة التي تعمل عليها شركة “يلا شغل”.

وقال “إن التدريب سيجري من خلال مدربين متخصصين في مجالات متنوعة وعددهم 6 هم (فاطمة شناتوة، منى أستانبولي، روان النوباني، صدام سيالة، زياد الباروني، ثناء الخصاونة)”.

وأكد أنه سيتم اختيار أفضل 12 مشروعا من قبل لجنة التحكيم للتأهل للمرحلة الثانية.

وأشار الى أن المرحلة الثانية تتضمن تدريب المشاريع الاثني عشر المختارة والفرق التي وراءها، إضافة الى فرق الشركات الناشئة بالكامل داخلياً لمدة أربعة أيام من التدريب، ثم بعد أسبوع واحد ستقدم نتائج عملهم، وسيتم اختيار أفضل أربعة مشاريع (مشروع من كل مجال: الصحة، البيئة، السياحة، الصناعة).

وقال “إن المرحلة الثالثة والأخيرة تتضمن تقديم الدعم للمشاريع الأربعة الفائزة ومتابعة أعمالها ونشاطاتها”.