“أردننا جنة”.. الجنوب الوجهة الأكثر طلبا

محمد أبو الغنم



عمان- قال مدير برنامج “أردننا جنة” ومساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة يزن الخضير “إن جنوب المملكة هو الوجهة الأكثر زيارة في رحلات البرنامج”.

وأكد الخضير لـ”الغد”، أن الوجهات السياحية الأكثر زيارة من السياح الأردنيين منذ بداية الشهر الماضي هي مناطق الجنوب، خاصة البترا ووادي رم، إضافة إلى العقبة.

وأضاف “الحركة السياحية الداخلية نشطة منذ بداية العام الحالي وكانت واضحة خلال الشهر الأول منه”.

وبين الخضير أن هذه الأرقام تشير الى التحسن والتعافي الذي أنعش القطاع السياحي منذ العام الماضي وانتقل إلى العام الحالي منذ بدايته ليسجل أرقاما مطمئنة.

وأشار الى أن أعداد المشاركين تجاوز 3.7 ألف مشارك خلال الشهر الأول من العام الحالي.

يذكر أن عدد المشاركين في برنامج “أردننا جنة”، المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، خلال العام الماضي، بلغ نحو 206 آلاف مشترك.

ويشار الى أن عدد مزودي الخدمة والمنشآت السياحية المستفيدة من البرنامج خلال العام الماضي تجاوز حاجز الـ10.2 ألف؛ إذ استفاد نحو 74 مطعما ونحو 58 مخيما وفندقا ونحو 16 شركة نقل سياحي التي سيرت أكثر من 5 آلاف حافلة ونحو 5 آلاف دليل سياحي، إضافة إلى نحو 166 مكتبا سياحيا.

كما استفاد من البرنامج بيوت الضيافة والمطابخ الإنتاجية التي تقدم المأكولات الشعبية، وأصحاب المشاريع الصغيرة من أبناء المجتمع المحلي التي تقوم على بيع المنتجات الزارعية والحرف التقليدية، الى جانب الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي كالاستراحات على الطرق.

وقامت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر، منذ بداية البرنامج، بتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة وحل المشاكل والتحديات التي تواجه البرنامج، إضافة الى متابعتها أولا بأول، إذ أسهمت في انخفاضها.

ويذكر أن البرنامج مدعوم من الوزارة والهيئة بنسبة تتجاوز 50 %، وجاء لتنشيط السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.

ويؤمن برنامج “أردننا جنة” الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.

ويوفر البرنامج المصمم للمواطن، رحلات “اليوم الواحد” لوجهات سياحية عدة في مناطق الشمال والوسط وجزء من مناطق الجنوب، ورحلات مبيت في البترا ووادي رم، وغيرها من المناطق.

ويستطيع المواطن الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة “Jannah.jo” على الهواتف الذكية.