“أردننا جنة”.. رحلات لـ 115 شخصا من ذوي الإعاقة والأيتام

عمان – نظم برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، رحلات لـ 115 شخصا من ذوي الإعاقة والأيتام التابعين لجمعيات خيرية وشبابية ومراكز تأهيل مجتمعي، إلى المناطق السياحية والأثرية في الشمال والجنوب.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، أمس إن تسيير هذه الرحلات يأتي إيماناً من الوزارة والهيئة، بضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع، وتمكينهم من زيارة المناطق السياحية والأثرية المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها المملكة، وبأن السياحة حق للجميع.

وأوضحت الوزارة أنها أتاحت الفرصة للأيتام والأشخاص من ذوي الإعاقة بمناطق الجنوب زيارة مناطق الشمال، وكذلك الأشخاص من مناطق الشمال لزيارة المناطق السياحية والأثرية بالجنوب.

وثمن المشاركون بالرحلات، الجهود والتسهيلات المقدمة من الوزارة والهيئة، وتوفير الخدمات اللازمة التي تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم، وتمكينهم من زيارة المناطق السياحية والأثرية.

وأشاد رؤوساء الجمعيات بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة والهيئة في دعم هذه الفئات، من خلال توفير رحلات سياحية متكاملة لهم، وتسهيل وصولهم إلى المنشآت والمواقع السياحية والأثرية.- (بترا)