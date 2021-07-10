“أردننا جنة”.. طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الغرق بالخسائر

عمان- قال رؤساء جمعيات سياحية، إن برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، يعد بمثابة طوق النجاةَ الذي أنقذ القطاع السياحي من الغرق بالخسائر، وساعد في الوصول الى بر الأمان لحين قدوم السياحة الأجنبية من الخارج.

واكدوا في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الهدف من البرنامج الذي يأتي بظروف سياحية صعبة عانى منها قطاع السياحة، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية، وإنعاش القطاعات السياحية التي تضررت بسبب جائحة كورونا، كالمكاتب السياحية، والنقل السياحي، وأدلاء السياح، والمطاعم، والفنادق.

وبين رئيس اللجنة المؤقتة لجمعية مكاتب السياحة والسفر نزار إستيتية، أن البرنامج ساهم بإعادة فتح وعمل الكثير من المكاتب السياحية، حيث وصل عدد المكاتب والشركات السياحية المشاركة بالبرنامج الى 190 شركة، لافتاً الى أن العديد من الشركات قامت بتشغيل عدد من الموظفين الجدد “مندوبين” لمرافقة الرحلات ومساعدتهم في عمليات التنظيم.

واشار الى مشاركة العديد من المنشآت الفندقية والمخيمات والمطاعم السياحية وبعض المطاعم العائدة الى المجتمعات المحلية بالبرنامج، ويتجاوز عددها الـ 120 فندقا ومخيما ومطعما، مؤكدا ان وزارة السياحة والآثار وبالتشارك مع الجمعية يقومون بمراجعة دورية للبرنامج من حيث إضافة برامج رحلات جديدة ومعالجة وإيجاد الحلول لأية تحديات تواجهه.

واضاف، ان البرنامج يوفر رحلات “اليوم الواحد” الى مناطق الشمال والوسط، ورحلات من وادي موسى أو معان أو الطفيلة باتجاه العقبة ووادي رم، بالإضافة الى رحلات مبيت في مناطق الوسط والجنوب.

واوضح ان هذه الرحلات تغطي الكثير من المواقع السياحية في غالبية محافظات المملكة مثل، جرش، عجلون، ام قيس، السلط، مأدبا، جبل نيبو، المغطس، البترا، وادي رم، الكرك، معان، الأزرق، العقبة. وقال ان جميع أسعار رحلات البرنامج مدعومة من الوزارة والهيئة وفي متناول الجميع، فرحلة “اليوم الواحد” سعرها 10 دنانير للشخص شامل وجبة الغداء والنقل المجاني و”رحلات المبيت” تبدأ الاسعار من 15 دينارا للشخص وتشمل بعض الوجبات والنقل المجاني. من جهته، دعا رئيس جمعية النقل السياحي المهندس عبد الستار ابو حسان، الى إعادة النظر بأسعار البرامج السياحية بعد ارتفاع أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي والتي انعكست على ارتفاع الكلف التشغيلية للحافلات.

وبين أن عدد حافلات النقل المشاركة في البرنامج وصل الى 302 حافلة سياحية موزعة على 15 شركة نقل سياحي متخصص، كما أن جميع الحافلات المشاركة بالبرنامج من حافلات النقل الكبيرة والحديثة.

واكد ابو حسان، أن جميع شركات النقل السياحي ملتزمة بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة السياحة ومتقيدة بمعايير الوقاية والسلامة العامة التي نصت عليها أوامر الدفاع، المتمثلة بتعقيم الحافلة بعد انتهاء البرنامج وتوفير أدوات التعقيم بالحافلة ودورات المياه.

وقال ان السعة الاستيعابية حسب أوامر الدفاع 75 بالمئة من سعة الحافلة، وعدد الأشخاص المسموح لهم استخدام الحافلة السياحية بالبرنامج من 20 شخصا كحد أدنى ولغاية 37 شخصا كحد أعلى بما في ذلك السائق والدليل السياحي.

بدوره، اوضح رئيس اللجنة المؤقتة لجمعية أدلاء السياح محمد حماد، أنه لغاية الآن استفاد من البرنامج ما يزيد عن 600 دليل سياحي من أصل 1100 دليل، وأعداد الأدلاء المستفيدين في زيادة يوما بعد يوم.

وذكر أنه جرى العمل ومن خلال البرنامج على تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، حيث يقوم الدليل بالشرح عن المواقع السياحية والأثرية وارشادهم خلال الرحلة، وتقديم معلومات قيمة عن الأردن وتاريخه وحضارته.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر والمستثمر بقطاع الطيران أمجد المسلماني، إن الدعم المقدم للطيران الداخلي من ميزانية برنامج أردننا جنة هو خطوة بالاتجاه الصحيح وسيساهم بتنشيط الحركة السياحية الداخلية، آملا أن يحقق البرنامج الهدف المنشود والوصول الى أعداد كبيرة من المسافرين عبر الطيران الداخلي بالفترة المقبلة. وبينت المديرة العامة لجمعية المطاعم السياحية إليانا جعنيني، أن تخصيص وجبات الطعام في رحلات البرنامج عزز الإقبال على المطاعم السياحية بالعاصمة والمحافظات، وساهم بالتخفيف من الخسائر التي تعرضوا لها جراء الجائحة، ورفع قدرتهم بالمحافظة على العمالة الأردنية ودفع رواتبهم.

واضافت ان المطاعم السياحية كافة جاهزة صحياً وخدماتيا لاستقبال الزبائن وعلى استعداد تام لاستقبال الصيف الامن، مشيرة الى أن غالبية الموظفين والعاملين بالمطاعم قد تلقوا المطعوم ضد كورونا من خلال حملة التطعيم التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع الجهات المختصة.

واكدت جعنيني التزام المطاعم السياحية بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية، بالإضافة الى البروتوكولات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار ووزارة العمل.

ويهدف برنامج “أردننا جنة” المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار والهيئة بنسبة تتجاوز 50 بالمئة من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية ومختلف القطاع السياحي، إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.

كما يسعى البرنامج الذي تبلغ مخصصاته هذا العام 6 ملايين دينار، إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وادلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.

ويؤمن البرنامج المصمم للمواطن الأردني، نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة الى توفير وجبات الطعام.

ويوفر البرنامج خدمات الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات، وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة “Jannah.jo” على الهواتف الذكية.-(بترا)