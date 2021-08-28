“أردننا جنة”: وجهات جديدة الشتاء المقبل

محمد أبو الغنم

عمان- قال مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج أردننا جنة يزن الخضير إن الهيئة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار سوف تعتمد وجهات سياحية جديدة خلال الشتاء المقبل.

وأكد الخضير أن الوجهات الجديدة التي ستدخل ضمن برنامج أردننا جنة لم تحدد بعد وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نحو 24 وجهة سياحة ضمن البرنامج موزعة بمختلف محافظات المملكة.

وبين أن نحو 1900 حافلة من النقل السياحي مشاركة في البرنامج ويرافقها نحو 1900 دليل سياحي.

وأشار الخضير إلى أن أعداد المشاركين في البرنامج بلغوا حتى أمس نحو 54 ألفا إذ كانت عجلون ورم أكثر الوجهات زيارة من السياح.

وأوضح أن بداية الشهر المقبل ستكون هناك في البترا نشاطات ترفيهية وفعاليات فلكلورية ودبكات والعمل على إطالة السائح لأكبر مدة فيها لغايات تنشيط السياحة في البترا كونها من أكثر المناطق تأثرا بضرر الجائحة.

ويذكر ان نحو 600 ألف دينار مقدار الإنفاق على برنامج أردننا جنة وأن نسبة الإنفاق على البرنامج حتى الأسبوع الماضي بلغت قرابة 10 % من مخصصات المبلغ المخصص للبرنامج والبالغة 6 ملايين دينار منذ انطلاقته في حزيران (يونيو) الماضي وهو يكفي لدعم البرنامج حتى نهاية العام الحالي.

وتقوم الهيئة بتقييم البرنامج والرحلات كل أسبوعين وتجري تعديلا وتغييرا على الرحلات حسب إقبال المواطنين.

ويذكر أن هنالك تحفيزا ودعما لمكاتب السياحة والسفر الذين ينظمون رحلات للبترا من خلال البرنامج بدفع 10 دنانير عن كل مواطن يزور البترا ويقيم فيها.