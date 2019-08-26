أردنيان إلى نهائيات مسابقة الشباب الأكثر تميزا في العالم

إبراهيم المبيضين

عمان- تأهل رياديان أردنيان مؤخرا للمنافسة في مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم 2019 التي تنظمها الغرفة الفتية الدولية بشكل سنوي.

وجرى اختيار كل من الريادي ماهر ميمون والريادية وملاك العقيلي من قبل لجان تحكيم متخصصة ليكونوا ضمن القائمة النهائية التي تضم 20 شابا وشابة من دول مختلفة حول العالم سينافسون على مواقع ضمن قائمة الشباب العشرة الاكثر تميزا حول العالم عبر تصويت عالمي للعامة بدأ يوم الثلاثاء الماضي وانتهى اليوم الاثنين.

وقالت الرئيس الوطني للغرفة الفتية الدولية في الاردن رانيا بدر، انه تم اختيار الرياديين الاردنيين ميمون والعقيلي من بين 7 رياديين اردنيين جرى ترشيحهم على المستوى الوطني في الاردن ممن حققوا انجازات متميزة في قطاعاتهم ومبادراتهم تؤهلهم للمشاركة في الجائزة، ليمثلوا الأردن كمرشحين للمسابقة على المستوى العالمي.

واوضحت بدر بانه تم الاعلان مؤخرا على الموقع الالكتروني للجائزة العالمية عن 20 مرشحا نهائيا من مختلف دول العالم تمت تصفيتهم من قبل لجان تحكيم متخصصة.

وقالت بانه سيتم الإعلان الرسمي للفائزين الـ10 في نهاية شهر اب (اغسطس) الجاري.

واكدت بدر بان اختيار الرياديان الاردنيان ضمن القائمة النهائية للمسابقة هو مؤشر على تميز شبابنا الاردني وخصوصا ان المنافسة كانت على مستوى عالمي في مختلف المجالات.

واشارت الى انه تم ترشيح الريادية الاردنية ملاك العقيلي للمسابقة عن فئة الريادة في الاعمال.

وملاك هي المؤسس والمدير العام لشركة القمح الذهبي لتجارة الحبوب، وتتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال تجارة السلع الزراعية مع الاهتمام والتركيز على الأمن الغذائي.

وقالت بدر بانه تم ترشيح المهندس ماهر ميمون عن فئة “الريادة البيئية”.

وميمون حاصل على جائزة افضل مخترع في العالم من جمعية مهندسي الطاقة العالمية، وقد حاز الجائزة لتميزه في مضمار عمله كمستشار في مجال الطاقة وتاسيسه وعمله المتواصل على تطوير اختراع يجعل الالواح الشمسية ذاتية التنظيف بدون استعمال المياه من خلال الشركة التي أسسها وهي شركة “سولار بيزو كلين”.

والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من ارضه، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، كما انتقل الاردن من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 سنوات فقط.

الى ذلك قالت بدر بان مسابقة الشباب الـ10 الكثر تميزا حول العالم هي مسابقة تطلقها الغرفة الفتية الدولية سنويا.

واوضحت بان الغرفة الفتية الدولية في كل عام وبناء على المسابقة تختار 10 من الشباب المتميزين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين من خلال انجازاتهم يعيشون القيم التي بنيت عليها الغرفة الفتية الدولية، حيث يجري خلال المسابقة التعرف على هؤلاء المتميزين و قصصهم في الابتكار والتصميم والابداع.

واضافت أن هذه الجائزة جاءت لتلهم الشباب ليكونوا قادة أفضل لخلق مجتمعات أفضل وتأثير مستدام في مختلف المجالات.

واشارت بدر الى انه منذ عام 1983، كرمت الغرفة الفتية الدولية JCI أكثر من 300 فائز من 57 دولة.

و الغرفة الفتية الدولية JCI هي منظمة غير ربحية مبنية على الأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، وتهدف إلى تقديم فرص التطوير التي تمكن الشباب من خلق التغيير الإيجابي بالمجتمع وذلك من خلال تطوير الاعضاء ليكونوا قادة مجتمعيين أفضل وتطوير المجتمع من خلال المشاريع.

يشار إلى ان الغرفة الفتية في الاردن تاسست في عام 2011 وتضم اليوم ما يقارب من 120 عضوا، وتعتبر غرفة تجارة عمان وهيئة تنشيط السياحة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمشاريعها.

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