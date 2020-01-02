أردنيان اعتقلا سابقا في مصر ينذران MBC وعمرو أديب (وثائق)

خالد العميري

عمان- وجه مواطنان أردنيان، كانا اعتقلا في مصر، إنذارا عدليا، لقناة (MBC)، والإعلامي المصري عمرو اديب، يطلبان فيه الاعتذار عن “تسجيلان” بثهما الإعلامي أديب في برنامجه “الحكاية” عبر القناة.

وبحسب المحامي محمد دغمش، وكيل المواطنين عبدالرحمن حسين وثائر مطر، فإن الإنذار جاء على خلفية حلقة البرنامج التي بثت في أيلول الماضي، وتضمنت اعترافات منسوبة ومسجلة لهما.

ووفق وثائق حصلت عليها “الغد”، يطلب المواطنين من القناة والإعلامي أديب تقديم الاعتذار وتعويضهما عما لحق بهما.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت المواطنين، حسين ومطر، أثناء وجودهما في القاهرة، بدعوى أنهما يشاركان ويقومان بتصوير المظاهرات التي شهدتها العاصمة المصرية في أيلول الماضي.

وجرى لاحقا الإفراج عن المواطنين الأردنيين، بعد جهود أردنية قادتها وزارة الخارجية، دون توجيه أي اتهامات لهما.