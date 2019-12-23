أردنيان يستبدلان حفل زفافهما بإطعام أيتام

الزرقاء– استعاض عروسان في محافظة الزرقاء عن إقامة حفل زفاف تقليدي لهما، بإطعام 60 يتيما ويتيمة، نفذته جمعية الشهيد راشد الزيود للأعمال الخيرية والتنموية.

وأشاد رئيس الجمعية غسان الزيود بفكرة العروسين الدكتور عادل علي الزيود وزوجته خيراني حسن، وبقيمتها المعنوية وأثرها الاجتماعي، داعياً الله أن يبارك للعروسين زفافهما، وأن تكون هذه المبادرة مثالا يحتذى لدى المقبلين على الزواج، مشيرا الى أن هذه المبادرة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكاليف حفلات الزفاف غير المبررة.

وأكد ان الجمعية تفتح أبوابها للتعاون مع أية جهة أو فرد لتنفيذ مبادرات خلاقة تخدم المجتمع الأردني وتعزز من قيم الخير والمحبة والتكافل والتعاضد.

وتكفل جمعية الشهيد راشد الزيود للأعمال الخيرية والتنموية 160 يتيما ويتيمة، بينما لا يزال القائمون على الجمعية يبحثون عن مصادر تمويل ومتبرعين من أجل تأمين كفالة 40 يتيماً ويتيمة آخرين .بترا