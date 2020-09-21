أردنية تفوز بجائزة “نانسن” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عمان – حصلت العالمة الأردنية الدكتورة رنا دجاني، مؤسسة منظمة “نحن نحب القراءة”، على جائزة نانسن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام الحالي وذلك تقديراً لجهودها في تشجيع الأطفال الأردنيين واللاجئين على القراءة.

وجائزة نانسن من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هي تكريم سنوي، يحتفي بالأشخاص الذين بذلوا جهودًا استثنائية لدعم اللاجئين والنازحين، وتم تسمية الجائزة بـ”نانسن”، تكريماً للمستكشف النرويجي، فريدجوف نانسن، أول مفوض سام للاجئين عينته هيئة الأمم المتحدة في عام 1921.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية اليوم الاثنين، بدأت الدكتورة رنا في الأردن عام 2006، من خلال “نحن نحب القراءة”، بهدف إنشاء مكتبة في كل حي في الأردن، بدءًا بمكتبتها الخاصة في العاصمة عمان، حيث دربت المنظمة أكثر من 4 آلاف لاجئ وأردني ليصبحوا “سفراء قراءة”.

وقالت نائب ممثل المفوضية في الأردن، كارولين إينيس، “بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه أو اللغة التي تتحدثها، فإن تعلم القراءة جزء أساسي من الطفولة، لكن الدكتورة رنا ومنظمة “نحن نحب القراءة” تجاوزا ذلك في خلق الأمل أيضًا لأجيال من الأطفال اللاجئين والأردنيين”. وأضافت “لهذا السبب، نحن فخورون بمنحها جائزة نانسن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وقالت سفيرة النرويج في الأردن، تون ألرز، “أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى الدكتورة رنا دجاني و”نحن نحب القراءة” لحصولها على جائزة نانسن، وكيف يمكن للخطوات الصغيرة أن تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة كل شخص، وفي المجتمع. القراءة هي أداة رائعة لتشجيع التفكير الناقد، ونشر الفرح وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بين الأطفال الأردنيين واللاجئين”.

وهنأ سفير سويسرا في الأردن، لوكاس جاسر، الدكتورة رنا دجاني على فوزها بجائزة نانسن لهذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقدماً الشكر لها على جهودها الدؤوبة.

–(بترا)