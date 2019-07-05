أردنيون يتعرضون لحادث في شرم الشيخ والخارجية تتابع

عمان- الغد- قال الناطق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بان مركز عمليات الوزارة يتابع الأنباء التي وردت عن تصادم حافلة باص تقل اردنيين مع شاحنة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

واوضح القضاة بان السفارة الاردنية في القاهرة تتابع الحادث مع السلطات المصرية المختصة وقد أوفد سفيرنا بالقاهرة على الفور القنصل وفريق من السفارة الى مدينة شرم الشيخ بعد ان وردت انباء تشير الى حالة وفاة وإصابة عدد من المواطنين الاردنيين، وذلك لمتابعة الحادث والتأكد من حالة المصابين وجنسياتهم.

وتدعو الوزارة المواطنين حال ورد اَية ملحوظة طارئة او استفسارات حول الحادث الاتصال بالخط الساخن لمركز العمليات في الوزارة. 00962795497777.