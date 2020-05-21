أردنيون يحتفلون مبكرا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

فرح عطيات

عمان- بدأ الأردنيون بالاحتفال مبكرا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، حيث عجت منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام، بالعديد من الصور والفيديوهات والمعلومات التعريفية بأنواع النباتات والحياة البرية في الأردن والعالم.

ونتيجة الأزمة الصحية الراهنة، دعت الأمم المتحدة العالم الاحتفال رقميا، باليوم الدولي للتنوع البيولوجي (IDB)، الذي يصادف موعده غدا الجمعة، وذلك لزيادة الفهم والوعي بالقضايا المتعلقة بالطبيعة.

واختارت الامم المتحدة شعار “حلولنا في الطبيعة”، لاحتفالية عام ٢٠٢٠، وللتأكيد على أهمية عمل الدول جميعا وعلى كافة المستويات لبناء مستقبل حياة متناغم مع الطبيعة.

وأكد برنامج الامم المتحدة للبيئة، في تقرير صادر عنه اليوم بهذه المناسبة، على أنه” من الضروري مواصلة العمل على إغلاق المسارات، التي يمكن من خلالها أن تقفز مسببات الأمراض من مضيفي الحيوانات إلى البشر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استعادة صحة النظم البيئية ووقف التعدي المستمر على الطبيعة”.

ويمكن أن “تساعد سلامة النظام البيئي في ضبط الأمراض من خلال دعم مجموعة متنوعة من الأصناف، بحيث يكون من الصعب على أحد مسببات الأمراض أن تنتشر أو تتضخم أو تهيمن”.

“فبينما نحن نتعدى على الطبيعة ونستنزف الموائل الحيوية، يتعرض عدد متزايد من الأنواع للخطر. ويمتد هذا الخطر ليشمل الإنسانية والمستقبل الذي نصبو فيه.”، وفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

و٢٠٢٠، هو عام “للتأمل وللفرص وللحلول، فمن المتوقع، من كل منا، أن نجهد في إعادة البناء بشكل أفضل، باستخدام هذا الوقت لزيادة مرونة الأمم، والمجتمعات بينما نتعافى من جائحة فيروس كورونا”، كما ورد في التقرير. كما أنه “هو العام الذي يمكن للعالم، أكثر من أي وقت مضى، أن يشير إلى إرادة قوية لإطار عالمي يُثني التحديات، المتصلة بفقدان التنوع البيولوجي بما يخدم البشرية وجميع أشكال الحياة على الأرض”.

لكن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول خطة عمل البحر المتوسط الذي سيصدر قريباً عن حالة البيئة والتنمية في هذه المنطقة، يؤكد أن “النظم الإيكولوجية في منطقتنا في وضع صعب”.

ففي البحر، يتم صيد ٧٨٪ من المخزونات المقدرة حاليًا بمستويات غير مستدامة بيولوجيًا، حيث في غرب البحر الأبيض المتوسط ، يعاني ٨٧٪ من المخزون من الإفراط في الصيد الجائر ويواجه خطر النضوب.

كشفت دراسة أجريت في عام ٢٠١٥ أن “انحسار المراعي بلغ ما يقدر بـ ٣٤٪ في الخمسين سنة الماضية بسبب “الآثار التراكمية للعديد من الضغوطات المحلية”.

وبين البرنامج، في تقريره الصادر باللغة الإنجليزية أن “على الأرض تضم منطقة البحر الأبيض المتوسط أكثر من ٥١٠ مليون شخص، يعيش واحد من كل ثلاثة منهم في المناطق الساحلية المكتظة بالسكان”.

وجاء في التقرير ذاته أن “الآن هو الوقت المناسب للنظر في خيارات إعادة البناء بشكل أفضل في البحر الأبيض المتوسط، وسيكون للقرارات التي يتم اتخاذها الآن تأثيرات طويلة الأمد، وستحدد ما إذا كنا سنكون قادرين على تأمين مستقبل صحي وآمن ومرن”.

إن مركز الأنشطة الإقليمي للمناطق المحمية الخاصة(SPA / RAC)، بصدد مواءمة برنامج العمل الاستراتيجي لما بعد ٢٠٢٠، للحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي تم وضعه بموجب البروتوكول الخاص بالمناطق المحمية بشكل خاص والتنوع البيولوجي.

هذه عملية مهمة بحسب التقرير لانها “تتماشى مع نهج منسق وتشاركي، سيؤدي إلى تحديد أولويات العمل العاجل، وتخطيطه على المستويين الوطني والإقليمي، لتحقيق الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي للبحر المتوسط بعد عام ٢٠٣٠”..

حاليا ٨.٩٪ فقط من منطقة البحر الأبيض المتوسط تحت الحماية، وهناك حاجة لعمل المزيد لتحسين إدارة المناطق البحرية المحمية وتوسيعها، بحيث تلبي هدف أيشي ١١ في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي.

ومن أجل إعادة البناء بشكل أفضل في المنطقة العربية، سوف يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في خطة عمل البحر المتوسط الدعوة إلى “اتخاذ إجراءات حازمة من جانب الأطراف المتعاقدة لتخفيف الضغط على الطبيعة بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة”.

faran.alatiat@alghad.jo