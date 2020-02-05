أردنيون يحصدون المراكز الأولى بكلية زايد العسكرية وكلية الشرطة في الإمارات – صور

أبوظبي- كرم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخريج الأردني يحيى عبد الرزاق الرحامنة الحائز على المركز الأول في المجموع العام من الدول الشقيقة والصديقة بين خريجي كلية زايد العسكرية للضباط.

واكد السفير الأردني في أبوظبي جمعة العبادي،اليوم الأربعاء على هامش تخريج دورة المرشحين الضباط الـ 44 بمقر الكلية بمدينة العين الإماراتية، عمق علاقات التعاون القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وبخاصة الأكاديمية والعسكرية.

والتقى العبادي يرافقه الملحق العسكري بالسفارة العقيد الركن حسين أبو السمن، مع الخريج الرحامنة، معربين له عن التمنيات بمواصلة النجاح بمسيرته العملية، في خدمة الوطن الغالي تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني .

وقدم السفير والملحق العسكري، للخريج وذويه التهاني والتبريكات، كما تلقيا التهاني من كبار المسؤولين العسكريين بدولة الإمارات الذين شهدوا تخريج الطلبة، وأشادوا بالمستوى المتميز للمنتسبين الأردنيين بمختلف الدورات العسكرية.

في سياق متصل أشاد العبادي، بعلاقات التعاون المتميزة بين المؤسسات العسكرية الأردنية والاماراتية.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير العبادي، والملحق العسكري في السفارة، العقيد الركن حسين أبو السمن بحفل تخريج كلية الشرطة بأبوظبي للدفعة الثلاثين والحادية والثلاثين من مرشحي الضباط ودورة الجامعيين الثلاثين ودورة الجامعيات الرابعة عشرة والدفعة السابعة من حملة الماجستير.

كان ضمن الخريجين الذي عُقد برعاية ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين المعتمدين لدى دولة الامارات، خمسة طلاب من الأردن حيث حقق التلميذ العسكري غيث صالح محمد الشوبكي والتلميذ العسكري مصعب بسام الدهيثم المركز الأول على الدول الشقيقة والصديقة، كما حاز باقي المنتسبين الأردنيين على مراكز متقدمة.

وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق سيف بن زايد آل نهيان، عن تهانيه للسفير العبادي وللخريجين الأردنيين، مشيدًا بمستواهم المتميز خلال فترة التحاقهم بالكلية.

وقدم مدير كلية الشرطة العميد الركن وليد الشامسي، درع الكلية للسفير العبادي.

وقدم السفير وابو السمن التهاني للخريجين وذويهم، متمنين لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية، في خدمة الوطن في ظل القيادة الهاشمية. (بترا)