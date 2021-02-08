أردنيون يحصدون 4 من جوائز الأوسكار التعليمي العشرة في دبي

عمَّان– حصد أربعة أردنيين أربعة جوائز من جوائز الاوسكار التعليمي العشرة، التي يقدِّمها مركز تنمية الموارد البشرية للتدريب في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد تصويت ربع مليون شخص على مدار ستة أيَّام من 70 دولة، وسيتم تكريمهم افتراضيا يوم 17 من شهر شباط الحالي.

وقال المركز في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إنَّ الأردنيين الفائزين هم، المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود، وحصل على أعلى نسبة أصوات من بين الفائزين العشرة، وبلغت 56 بالمئة عن فئة أبرز متحدث فاعل في العام 2020، والدكتور طلال أبو غزالة كأبرز شخصية علمية وبنسبة 41 بالمئة، ومعتز مشعل عن المقطع المصور الأكثر انتشارا وتداولا في العقل اللاواعي، وسائد يونس عن فئة المقطع المصور المهاري الأكثر انتشارا وتداولًا بفن الرَّد السَّاحق.

وأضاف المركز أنَّ بقية الجوائز توزعت على أفضل صانع محتوى في يوتيوب لمحمد نجيم من المغرب، والدكتورة جمانة فقيه عن الحقيبة التدريبية الأكثر ابتكارًا من لبنان والمقطع المصور الأكثر تأثيرًا حول إحسان من المستقبل لأحمد الشقيري من السعودية، والمقطع التربوي الأكثر انتشارًا وتداولا بعنوان أنا صنيعة كلمات أمي للدكتور محمد عصام محو من سوريا، والمقطع المصور النفسي الأكثر انتشارًا وتداولا وعنوانه “سيكولوجية الدعاء” للدكتور أحمد عمارة من مصر، وشخصية سيبقى ذِكراها للدكتور محمد مشالي من مصر. وبين انَ توزيع الجوائز سيتم افتراضيا في حفل تحضره شخصيات بارزة ومتنوعة منتصف شهر شباط الحالي. يشار إلى أنَّ مركز تنمية الموارد البشرية للتدريب في دبي بدأ نشاطه في التدريب منذ عام 2013 وتمتد نشاطاته وفعالياته التدريبية في الكثير من دول العالم من بينها الإمارات، والسعودية، ومصر، وتركيا، وماليزيا، وكوريا، وسنغافورة، واسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، وايطاليا، وفرنسا، ويهدف إلى تطوير نظام التدريب المهني وفق معايير الجودة العالمية وتقديم الخدمات والحلول التدريبية المتكاملة لتطوير الموارد البشرية وفق الإحتياجات الحالية والمستقبلية للشركات والمنظمات. بترا