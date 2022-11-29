أردنيون يرثون عريسا بعد 10 أيام على زفافه

لم تكتمل فرحة العريس الأردني محمد عربيات فبعد مرور 10 أيام من زفافه فجع أهله وأقاربه بوفاته اختناقاً بغاز التدفئة في العاصمة عمان، فيما دخلت زوجته العشرينية إلى العناية المركزة.

وأشارت المعلومات إلى أن الشاب وصل متوفيا الى المستشفى فيما دخلت زوجته إلى العناية المركزة بسبب إصابتها أيضا بالاختناق.

وقد رثته والدة زوجته عبير جبجي بكلمات مؤثرة. وقالت الأم في منشور لها امس “استقبلناه عريسا وودعناه ملاكا. أين ذهبت يا محمد وتركتنا وراءك؟”.

وأضافت: “”فقدنا البارحة عريس ابنتي لين فارس، حبيب قلبي وابني الثاني محمد عربيات والذي لم يمض على زواجهما عشرة أيام. استقبلناه عريسا وودعناه ملاكا. أين ذهبت يا محمد وتركتنا وراءك؟ أين تركت أمك وإخواتك الذين هم قطعة من كيانك، وأين تركت حبيبة قلبك وتوأم روحك لين وهي ترقد الآن في العناية المركزة ولا تدري أين أنت. وأين تركت أصدقاءك ومحبيك أيها القمر الساطع الذي سرعان ما تملكت السماء”.

وتابعت تقول: “لتضيء بحبك ونبلك و عطائك وابتسامتك الرائعة عتمة الليل. حتى صور عرسكم يا محمد لم تجهز بعد ونحن بانتظارها على أحر من الجمر وزينة فرحكم معلقة في أرجاء البيت. كم كنتم سعداء أنت ولين، كم كنتم تخططون لما ما ستفعلونه في شهر العسل بعد خمسة أيام”.

وختمت رسالتها قائلة: “كان قد ابتدأ العد العكسي ليوم السفر. من كان يدري أنه كان العد العكسي ليوم الفراق. نستودعك يا إلهي ابننا محمد أجمل ما خلقت. اعتن به يا إلهي وامنحنا الصبر والسلوان. محمد حبيبي لروحك السلام وليكن ذكرك مؤبدا يا حبيب الروح”.

عريس لم يتم على زفافه اسبوعين يموت اختناقا بغاز التدفئة .. انتبهوا يا جماعة #محمد_عربيات نعته حماته بكلمات مؤثرة حزنا على وفاته الله يعينهم ويصبر امه يارب .. 🥲😔#الاردن .. #السلط pic.twitter.com/uroKaEdswM — hanaa.ali.alghnem (@hanaaalali88888) November 28, 2022

ولعل اكثر ما ترك جرحا في روحي هو انه لا

هكذا هو الشعب الاردني العضيد تراه متماسكا ملتفا في أوقات الشدة قبل الفرح.. رحم الله #محمد_عربيات واسكنه فسيح جنانه وشفى عروسته المكلومة وحمى الله شبابنا الاردني الطيب الطموح المعطاء وأعانه على خدمة

البلد الحبيب وجلالة سيدنا المعظم — Razan Abdelhadi (@rezanabdelhadi) November 28, 2022

الصديق الشاب محمد عربيات في ذمة الله … من اسبوع كنت عريس واليوم انت عريس بالجنة ان شاء الله .. الله يرحمك ويغفرلك ويصبر قلب زوجتك وأهلك، لا حول ولا قوة الا بالله! pic.twitter.com/JNGmnF3EQF — أماني الدباس – أم سيف (@AmaniADabbas) November 27, 2022