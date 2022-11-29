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أردنيون يرثون عريسا بعد 10 أيام على زفافه

4:34 م2022-11-29

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لم تكتمل فرحة العريس الأردني محمد عربيات فبعد مرور 10 أيام من زفافه فجع أهله وأقاربه بوفاته اختناقاً بغاز التدفئة في العاصمة عمان، فيما دخلت زوجته العشرينية إلى العناية المركزة.

وأشارت المعلومات إلى أن الشاب وصل متوفيا الى المستشفى فيما دخلت زوجته إلى العناية المركزة بسبب إصابتها أيضا بالاختناق.

وقد رثته والدة زوجته عبير جبجي بكلمات مؤثرة. وقالت الأم في منشور لها امس “استقبلناه عريسا وودعناه ملاكا. أين ذهبت يا محمد وتركتنا وراءك؟”.

وأضافت: “”فقدنا البارحة عريس ابنتي لين فارس، حبيب قلبي وابني الثاني محمد عربيات والذي لم يمض على زواجهما عشرة أيام. استقبلناه عريسا وودعناه ملاكا. أين ذهبت يا محمد وتركتنا وراءك؟ أين تركت أمك وإخواتك الذين هم قطعة من كيانك، وأين تركت حبيبة قلبك وتوأم روحك لين وهي ترقد الآن في العناية المركزة ولا تدري أين أنت. وأين تركت أصدقاءك ومحبيك أيها القمر الساطع الذي سرعان ما تملكت السماء”.

وتابعت تقول: “لتضيء بحبك ونبلك و عطائك وابتسامتك الرائعة عتمة الليل. حتى صور عرسكم يا محمد لم تجهز بعد ونحن بانتظارها على أحر من الجمر وزينة فرحكم معلقة في أرجاء البيت. كم كنتم سعداء أنت ولين، كم كنتم تخططون لما ما ستفعلونه في شهر العسل بعد خمسة أيام”.

وختمت رسالتها قائلة: “كان قد ابتدأ العد العكسي ليوم السفر. من كان يدري أنه كان العد العكسي ليوم الفراق. نستودعك يا إلهي ابننا محمد أجمل ما خلقت. اعتن به يا إلهي وامنحنا الصبر والسلوان. محمد حبيبي لروحك السلام وليكن ذكرك مؤبدا يا حبيب الروح”.

4:34 م2022-11-29
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