أردنيون يطورون نظاماً “للاستشعار عن بُعد”

عمان ـالغد- في إطار جهود صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في المساهمة بتعزيز الإنتاجية الوطنية، ودعم الطاقات الشبابية في مجالات البحث العلمي، وفر الصندوق من خلال مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات، الدعم لمشروع تطوير نظام استشعار عن بُعد، لمجموعة من الطلاب من قسم الهندسة الكهربائية والاتصالات في الجامعة الألمانية الأردنية.

وتقوم فكرة المشروع على توفير نظام مراقبة واستشعار عن بعد يقوم بإعطاء تقييم عن حال المنطقة المراد مراقبتها لصناع القرار.

وشارك المشروع الذي تم نشره في قاعدة بيانات IEEExplore العالمية في المؤتمر العلمي العالمي وهو المؤتمر الثاني للاتصالات للشرق الأوسط وشمال افريقيا IEEE MENACOMM 2019

وأوضح الدكتور علاء خليفة، مشرف المشروع، عن إمكانية استخدام الجهاز في مجالات متعددة منها المجال الأمني، لإتاحته فرصة المراقبة عن بُعد، ومعاينة تواجد غازات سامة أو خطرة على وجود الإنسان.

وتابع خليفة حول استخداماته السلمية فمن الممكن الاستعانة به في مجالات متعددة، كالمجال الزراعي في مراقبة التربة والطقس والتحكم أيضاً، بالتالي يصبح وسيلة لعمل ري ذكي للمناطق الزراعية، مما يساعد على تحسين المحصول الزراعي وتوفير المياه.

وأشار خليفة الى الدعم الفني والمادي الذي قدمه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للمشروع الذي مكنهم من شراء القطع والمعدات اللازمة لعمل التجارب والاختبارات من أجل الوصول الى التصميم الآمثل للمشروع بشكل ميسر ودون أي تعقيدات.

وينفذ المشروع كل من الطلبة أشرف شتات، أوس عيسى، حازم قادري، وزيد سكجها.

يُذكر أن مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات ينفذه الصندوق منذ عام 2004 بالشراكة مع المركز الاردني للتصميم والتطوير، من أجل توفير الأدوات اللازمة لطلبة الجامعات الأردنية نحو الإبداع والابتكار، وتقديم الدعم لتنفيذ مشاريعهم وأبحاثهم بما يساهم في خلق مجتمع منتج وفاعل في النواحي العلمية والتعليمية.