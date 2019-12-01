أردنيون يفوزون بالمركز الثالث لمسابقة هواوي في الصين

شينزن – حقق الفريق الأردني المركز الثالث عالميا في مسابقة هواوي الشرق الاوسط لتقنية المعلومات والاتصال لعام 2019 التي عقدت في مقر الشركة الرئيسي في مدينة شينزن الصينية اليوم الأحد بحضور السفير الاردني في بكين حسام الحسيني ورئيس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرايرة.

وضم الفريق الأردني ثلاثة طلاب هم زيد عفانة ومحمد ابو شكر من جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا ومنصور الحمود من جامعة اليرموك، فيما حصلت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على المرتبة السادسة ضمن افضل جامعة مشاركة في المسابقة، كما حصل المشرف على الفريق المهندس اشرف صبحا من جامعة الاميرة سمية على المرتبة السادسة في فئة افضل مدرب .

وكان الفريق اللبناني حقق المرتبة الاولى فيما فاز بالمرتبة الثانية كل من باكستان والبحرين، وفي المرتبة الثالثة فاز اضافة الى الاردن الفريقان السعودي والباكستاني .

وكانت التصفيات النهائية للمسابقة التي استقطبت مجرياتها على مدار عام 2019 أكثر من 21 ألف طالب من 437 كلية وجامعة من كل من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وباكستان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، شهدت منافسة من 13 فريقاً جمع 39 طالباً بدعم من 20 وزارة من دول الشرق الأوسط .

وسلم السفير الاردني في بكين حسام الحسيني الجوائز للفريق الاردني، وهنأهم على فوزهم بتحقيق هذه المرتبة في مسابقة هواوي، معربا عن اعتزازه بهذا الفريق الذي يمثل الشباب الاردني الطموح والمبادر، مقدرا جهد هواوي في دعم الكوادر الشبابية واصحاب الافكار الابداعية.

كما هنأ رئيس شركة “هواوي” الشرق الأوسط تشارلز يانغ الفائزين والفرق التي شاركت في التصفيات النهائية للمسابقة حيث كانت المنافسة محتدمة هذا العام، مشيرا الى ان المسابقة تهدف الى تطوير مهارات ومعارف تقنية المعلومات والاتصالات بين جيل الشباب في المنطقة وإعدادهم للمساهمة في الجهود المبذولة لإنجاز التحول الرقمي في بلادهم.

واعلن يانغ التزام الشركة من خلال العمل مع شركائها في القطاع العام بتطوير النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في الاردن والدول المشاركة، مشيرا الى ان المسابقة صممت لتتوافق مع الأهداف الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة والذي سيقوده رواد التقنيات الرقمية الذين نطمح لإعدادهم.

وشهدت التصفيات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات انعقاد مؤتمر جمع المواهب مع سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي من البلدان المشاركة.

يشار الى ان هواوي هي شركة عالمية مختصة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتلتزم بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

بترا