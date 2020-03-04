أردني قادم من إيطاليا: راجعت 3 مستشفيات لكنها رفضت إخضاعي لفحص “كورونا”

احمد التميمي

اربد – رفضت 3 مستشفيات حكومية استقبال شاب طالب بإجراء فحوصات له لـ فيروس “الكورونا” اليوم الأربعاء، بعد قدومة من إيطاليا قبل أسبوعين و إصابته بسعال شديد.



وفي التفاصيل، قال الشاب م . ق لـ”الغد”، إنه يعمل بإحدى الدوائر الرسمية في مدينة اربد وأن مديره نصحه بالتوجه الى المستشفى لإجراء الفحص بعد إصابته بسعال شديد، لافتا إلى أنه توجه إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي إلا أنه رفض استقباله بحجة عدم اكتمال التجهيزات.

وأشار إلى أنه اضطر للذهاب إلى مستشفى الأمير حمزة من أجل الفحوصات المخبرية، إلا أن المعنيين هناك نصحوه بالتوجه إلى مستشفى البشير ، لافتا أنه في مستشفى حمزه طلب منه ٤٠٠ دينار لإجراء الفحوصات المخبرية.

وتابع أنه وبعدها توجه إلى مستشفى البشير والذين طلبوا منه كتاب من الدائرة التي يعمل بها موجه إلى وزارة الصحة وبعدها تخاطب الوزارة المستشفى لاستقبال الحالة وإجراء الفحوصات المخبرية له.

وأضاف الشاب انه قد غادر إلى اربد بعد فشله في الحصول إلى أي نتيجية من المستشفيات وإجراء أي فحوصات مخبرية له.

وأكد الشاب أنه اضطر إلى أخذ إجازة لمدة أسبوع بعد إصابته بالسعال الشديد وارتفاع درجات الحرارة وتحسبا من نقل العدوى لاخرين.

وتوقع الشاب أنه كان على متن الطائرة القادمة من ايطاليا التي اصيب بها الشاب بفيروس الكورونا قبل أسبوعين، مؤكدا انه من حقه فحصه من قبل وزارة الصحة للتاكد من حالته الصحية.

من جهته قال المتحدث الرسمي ومسؤول ملف فيروس “كورونا” الدكتور نذير عبيدات إن الأصل بهذه الحالة أن تجرى لها فحوصات مخبرية وأخذ عينات من الشاب وخصوصا أنه قادم من دولة يوجد فيها إصابات بالفيروس.

وأكد عبيدات أنه سيتم الايعاز إلى المستشفيات التي تم اعتمادها للفحص بأخذ العينات من الأشخاص الذين تظهر عليها الأعراض المرضية.