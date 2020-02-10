أردني يؤسس أول صحيفة عربية في ولاية أوهايو الأميركية

عمان- الغد- صدرت في ولاية أوهايو الأميركية، اليوم الاثنين، أول صحيفة ناطقة باللغة العربية، يرأس تحريرها الزميل الصحفي عبد الله مبيضين.

وصحيفة أوهايو بالعربي، هي صحيفة شهريه تصدر في كولومبوس، عاصمة ولاية أوهايو، وهي منصة مستقلة لا تتبع لأية جهة، وتهتم بأبناء الجالية الأردنية والعربية بصورة عامة، والتي يبلغ عدد أفرادها ما يزيد على 200 ألف شخص.

وقال رئيس تحرير الصحيفة الزميل عبد الله مبيضين: تهدف أوهايو بالعربي إلى تسهيل عملية التواصل بين أبناء الجاليات العربية والجاليات الاخرى من مختلف الثقافات، وعلى قاعدة متينة من الفهم المشترك والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أهمية المحتوى الثقافي في تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات العالمية.

وأضاف المبيضين أن الصحيفة تهتم بحاجة أبناء الجالية الأردنية والعربية في الحصول على المعلومات والخدمات المحلية والقوانين الأميركية والفرص التجارية، والجامعات والمعاهد الأميركية، وإلى تواصل أبناء الجالية مع ثقافتهم ومجتمعهم العربي.