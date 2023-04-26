أردني يحصل على جائزة الأسطورة لألعاب الموبايل في لندن

حصل المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ميس الورد المتخصصة بتكنولوجيا صناعة ألعاب الموبايل نور خريس، على جائزة الأسطورة لألعاب الموبايل من قبل جوائز “بوكت جيمر” .

واعلن عن الفائزين خلال حفل خاص في 20 نيسان الحالي في لندن، ونال خريس الجائزة الخاصة لإنجازات العمر تقديرًا لنجاحه في عالم صناعة ألعاب الموبايل وعمله في هذا المجال.

وقال خريس لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا)، إن جوائز “بوكت جيمر” لألعاب الموبايل تأسست لتكريم أفضل الشركات والأفراد الذين يدفعون صناعة ألعاب الموبايل التي تبلغ قيمتها 90 مليار دولار إلى الأمام، حيث تسلط الجوائز الضوء على كل جزء من بنية الصناعة: من المطورين والناشرين لشركات الإعلان والتحقيق في الربح، إلى صانعي الأدوات وشركات الدعم، حتى التقنيات الناشئة.

وأضاف أن الجائزة الخاصة لإنجازات العمر تكرّم شخصًا من أي مكان في العالم حقق نجاحًا كبيرًا في حياته المهنية وكان رائدًا في مجال ألعاب الموبايل.

وبين خريس أن أسطورة الموبايل جائزة خاصة لتكريم المساهمة المتميزة في صناعة ألعاب الموبايل، وتم اختيارها مباشرة من قبل لجنة تنظيم جوائز بوكت جيمر لألعاب الموبايل، لافتا إلى أن الجائزة تسلط الضوء على أهمية سوق ألعاب الموبايل في الشرق الأوسط.

يذكر أن شركة ميس الورد تأسست عام 2003 في الأردن كأول شركة عربية متخصصة بتطوير ألعاب الموبايل، وخلال 20 عاما طورت الشركة ألعابا على منصات الموبايل المختلفة وحصدت جوائز متعددة في مسيرتها.

يشار إلى أن ميس الورد هي الشريك التقني والمنفذ لنشاطات مختبرات الألعاب الأردنية وتحدي التطبيقات منذ عام 2011 وهي احد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، التي تهدف لتطوير مهارات الشباب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية. (بترا)