“جبل عضلات” أردني يعلو “ناطحات سحاب” فلوريدا في “مستر أولمبيا” – صور

مصطفى بالو

عمان – شاب أردني تعصف به رياح الطموح في رياضة بناء الاجسام واللياقة البدنية، ولم يأخذه عمله منذ 3 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية عن الانجاز بإسم الوطن، وهو الذي يكابد صلابة “الحديد” وهو ابن الخامسة عشرة من عمره، ويبحث عن ذاته في رياضة الشقاء رغم تفوقه الدراسي، ورحل وراء طموحه العملي الى الولايات المتحددة الأمريكية وهو الفائز بلقب بطولة المملكة 2017، وطار حلمه في اللعب لكبريات بطولة اللعبة الحصول على بطاقة احترافها العالمية، وهو ما تحقق عندما توج بذهبية بـ”Arnold Classic” البطولة السنوية لمحترفي بناء الأجسام، وتحمل اسم البطل السينمائي العالمي أرنولد شوارزنيجر، والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 5-8 آذار (مارس) العام الماضي، في كولومبس-أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية، ووقف يزهو بعلم الوطن بالمركز الأول عن فئة “البدي بلدنج” للوزن الخفيف” “lightweight في هذه البطولة العالمية.

وعاد أحمد وليد مطور، ابن الـ27 ربيعا، “جبل عضلات” أردني يعلو ناطحات سحاب فلوريدا الأميريكية، عندما وقف رابعا بين عمالقة اللعبة العالميين، في نهائيات “مستر أولمبيا” الإحترافية، التي اسدل الستار على منافساتها في أورلاندو بولاية فلوريدا، بعد أن تم نقلها من لاس فيجاس بسبب ظروف جائحة كورونا وفقا لإجراءات وقائية لتوقع حضور كثيف لمنافساتها المثيرة، وفق ما قاله مطور في حديثه إلى “الغد” عبر الستور التالية:”

شعور بالفخر الوطني

لم يخف البطل الأردني العالمي أحمد مطور سعادته الغامر وهو يدشن هذا الانجاز بإسم الوطن على أرض الغربة، قائلا:” كم تملكنتي السعادة وانا ازهو بعلم الوطن في صالة العرض لأبطال مستر أولمبيا العالميين، والتي تزخر بالقوة والمنافسة والندية، وإلى الاهتمام العالمي من قبل ممارسي وجماهير ولاعبي اللعبة، وتسلط عليها أضواء مختلف وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، وسعيد ما حققته لوطني الذي اهديه هذا الانجاز وسط طموحات بأن القادم أفضل في استحقاقات اللعبة المقبلة”.

” مركز رابع رائع”

وحول المركز الذي حصل عليه البطل وليد مطور في منافست مستر أولمبيا، يقول:” خضت السباق ولدي ثقة بتوفيق الله للمنافسة على مراكز متقدمة في الحدث العالمي، حيث خضت غمار المرحلة التمهيدية في مسابقة وزني للوزن الخفيف “lightweight”70 كغم أو 154 باوند، وتمكنت والحمدلله من الوقوف في المركز الأول لهذه الفئة، بعد منافسة لاهبة مع 5 لاعبين عالميين، مما اهلني مباشرة إلى خوض منافسات المرحلة النهائية، أو ما تعرف به “OVER ALL”، ووقدمت عروضا قوية الى جانب 5 لاعبين من أفضل لاعبي العالم، وتم اختياري من قبل لجنة الحكام العالمية بالمركز الرابع، والذي سعدت بالحصول عليه في واحدة من أقوى بطولات العالم في رياضة بناء الأجسام، ومبعث للفخر وحافز كبير الى مزيد من الانجازات من أرض الغربة للوطن والرياضة الأردنية، اللذان اهديهما هذا الانجاز الأردني العالمي في هذه اللعبة”.

محطات وانجازات

وحول ابرز محطاته وذكريات انجازاته مع بناء الاجسام، أجاب أحمد:” احمد الله أن لي ذكريات وانجازات محلية وخارجية، أقف عندها مطولا لتكون لي بمثابة الحافز عند كل بطولة اشارك فيها، حيث سبق لي أن توجت بلقب بطولة المملكة 2017، وحصلت على المركز الأول في بطولة “مصل بيتش/ دبي” ٢٠١٧، وعند سفري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حصلت على الثاني في بطولة “نورث” أمريكا 2018، وفي العام التالي وقفت بالمركز الأول وعانقت الذهب في نفس البطولة، ولعل من أبرز محطاتي وذكرياتي عندما حصلت على المركز الاول وتوجت بذهبية ” أرنولد كلاسيك 2020، وكلك ما حققته في مستر أولمبيا مؤخرا، ولدي طموحات كبيرة بالحصول على انجازات جديدة بإسم الوطن في قادم مشاركاتي في بطولات اللعبة العالمية”.

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