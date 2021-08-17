أردني يفوز بالمركز الثاني لمسابقة كتارا القطرية

الدوحة- فاز الأردني نردين العبادي بالمركز الثاني لمسابقة كتارا القطرية “أفكار لتطبيقات الجوال” حول حب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أعلنت نتائجها، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق (المسير والسيرة).

وأعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي القطرية “كتارا” أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، والتي أطلقتها خلال الفترة من 20 نيسان إلى 29 أيار 2021، على هامش فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

وفاز بالمركز الأول، محمد عارف الدباس من العراق عن تطبيق (مع الرسول)، فيما حصل أنس الحمصي من سوريا على المركز الثالث عن تطبيق (الرسول قدوتي).

واجتذبت المسابقة التي أتيحت للمشاركين من داخل قطر وخارجها، وهدفت إلى تشجيع الشباب على مواكبة اقتصاد المعرفة وإعداد جيل قادر على الدخول في مشروعات لخدمة الدين والمجتمع، نحو 110 مشاركات.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمسابقة اشترطت تقديم تقرير يوضح ويشرح فكرة التطبيق، على ألا يقل عن صفحتين ولا يزيد على 4 صفحات، وأن تكون الفكرة جديدة وغير مطروحة من قبل في متاجر التطبيقات الأخرى.

–(بترا)