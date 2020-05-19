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أردوغان: أي مشروع إقليمي يستبعد تركيا مصيره الفشل

منذ ساعتين

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اسطنبول- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، أن أي مشروع سياسي أو اقتصادي بالمنطقة يستبعد تركيا مصيره الفشل.

جاء ذلك في كلمة للشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال أردوغان، إن “تركيا دولة قوية ولها جذور تاريخية وتأثيرين سياسي وإنساني”.

وأردف: “أدعو كل من ينهج سياسية دعم معارضي تركيا من سوريا إلى ليبيا لمراجعة سياستهم في أقرب وقت”.

وتابع: “فيما يظهر بشكل واضح توجه العالم نحو تغير جديد، ندعو من يقف بجانب الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء ضد تركيا، والمستبدين الذين يقتلون شعوبهم، واللوبيات الانتهازية إلى رؤية الحقيقة”.

واستطرد: “لا وجود لفرصة نجاح أي مشروع أو خطة أو تجمع اقتصادي وسياسي بالمنطقة والعالم، تُستبعد تركيا منه”.

وأفاد بأنه “يمكن رؤية هذه الحقيقة من البلقان إلى البحر المتوسط ومن شمال إفريقيا إلى جنوبها”.

وأوضح قائلا: “في ظل هذه الحقائق سننهي إن شاء الله بناء تركيا الكبيرة والقوية”.-(الأناضول)

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