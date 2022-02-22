أردوغان: اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا “غير مقبول”

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء باعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، واصفا الخطوة بأنها “غير مقبولة”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول.

وقال أردوغان الذي يزور السنغال حاليا “نعتبر القرار غير مقبول. ندعو الأطراف المعنية للتصرف بمنطق والامتثال إلى القانون الدولي”.

وسعى أردوغان الذي يرتبط بعلاقات صداقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، لعقد قمة ثلاثية تجمع رئيسيهما في تركيا لتهدئة التوتر، وزار كييف هذا الشهر لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينكسي.

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن تركيا سوف تتخذ إجراءات “احترازية” على ضوء الأزمة.

وأكد “لا يمكننا التخلي عن مسؤوليات كوننا دولة مطلة على البحر الأسود”.

رغم خلافات سياسية ولا سيما حول النزاع السوري، تقيم تركيا علاقات تجارية ودفاعية قوية مع موسكو. واشترت منظومتها الدفاعية الصاروخية إس-400 في تحد لتحذيرات الدول الغربية.

من جهة أخرى أثارت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي منذ 1952، غضب روسيا ببيعها كييف طائرات مسيرة عسكرية.

وكان أردوغان أعرب بصراحة عن معارضته لضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، تحت شعار حماية أقلية التتار الناطقين بالتركية. (أ ف ب)