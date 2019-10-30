أردوغان: الاعتراف الأميركي بـ”الإبادة الأرمنية” لا قيمة له

انقرة- انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء اعتراف مجلس النواب الأميركي ب”الابادة الأرمنية” ووصفه بأنه “لا قيمة له” و”أكبر اهانة” للشعب التركي.

من جهته، اشار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو إلى أن “مجلس النواب الأميركي يحاول الانتقام بسبب الاتفاقيات التي وقعناها مع واشنطن وموسكو” بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد من سوريا، بحسب ما نقل الاعلام المحلي.

وقال إردوغان في كلمة متلفزة “من هنا أخاطب الرأي العام الأميركي والعالم بأكمله: هذه الخطوة التي اتُخذت لا قيمة لها ولا نعترف بها”.

وفي وقت سابق من الاربعاء استدعت تركيا السفير الأميركي بسبب قرار المجلس الثلاثاء.

وتنفي تركيا ارتكاب ابادة، وتقول أن الارمن والأتراك قتلوا نتيجة الحرب العالمية الثانية وتقدر عدد القتلى بمئات الالاف.

وتصويت مجلس النواب هو الأول في الكونغرس الأميركي.

وقال اردوغان ان تصويت مجلس النواب كان مسيساً، ملمحاً إلى أن البرلمان التركي سيطرح قرارا مضادا.

ولم يحدد ما سيشمله القرار، ولكن في خطابات سابقة تطرق إلى اساءة معاملة الأميركيين الأصليين.

وصرح الأربعاء “إن البلد الذي يمتلئ تاريخه بوصمة الابادة والعبودية ليس له حق أن يقول أي شيء أو أن يعظ تركيا”.

وقال إردوغان للصحافيين لاحقا انه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي في زيارته إلى الولايات المتحدة المقررة الشهر المقبل.

وأضاف “لم أتخذ قرارا بعد، هناك علامة استفهام”.(أ ف ب)